ابتكار علمي يعزز إنتاج المحاصيل الزراعية دون استخدام المبيدات

نجح فريق بحثي في جامعة ولاية كولورادو الأميركية في تطوير طريقة علمية جديدة تتيح للنباتات الاستمرار في النمو وتحقيق إنتاجية مرتفعة حتى أثناء مقاومتها للأمراض، ما يفتح المجال لتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية.

ووفقاً لما أورده موقع EurekAlert العلمي، وبحسب الدراسة التي نشرت في دورية Current Biology، تمكن الفريق من تنشيط هرمون نباتي أساسي يساعد النباتات على الحفاظ على نموها الطبيعي بالتوازي مع تعزيز مقاومتها للأمراض، في خطوة وُصفت بأنها مهمة نحو زراعة أكثر استدامة.

وأوضح الفريق أن النباتات تمتلك جهازاً مناعياً يستجيب للأمراض والآفات، إلا أن تفعيله غالباً ما يؤدي إلى إبطاء النمو وتقليل الإنتاجية.

ومن خلال ضبط مستويات هرمون السيتوكينين، تمكن الباحثون من إعادة تنشيط النمو دون التأثير سلباً على الدفاعات الطبيعية، بل مع تعزيز قدرة النبات على مقاومة الأمراض.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الطريقة تُعد أبسط وأسرع من الأساليب التقليدية التي تعتمد على خرائط جينية معقدة، كونها تشبه وصفة طبية تعالج خللاً كيميائياً محدداً، وقد أُجريت التجارب الأولية على نبات رشاد الصخر، المعروف بدوره كنموذج للأبحاث البيولوجية لبساطة تركيبه الجيني وقصر دورة حياته، ما يسمح للعلماء بمراقبة النتائج وإجراء التعديلات بسرعة.

وبيّنت الباحثة كريستينا أرغيسو أن الفريق يعمل حالياً على تطبيق هذه التقنية على أنواع مختلفة من المحاصيل بهدف زيادة الإنتاج الزراعي عالمياً وتقليل استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والحد من الأثر البيئي للقطاع الزراعي.

وتسعى الأوساط العلمية منذ سنوات إلى تطوير أساليب زراعية مستدامة تقلل الاعتماد على المبيدات والأسمدة الكيميائية، لما لها من آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان، فضلاً عن كلفتها الاقتصادية المرتفعة.