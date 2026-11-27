‏دمشق-سانا



ناقشت لجنة الاستثمار وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة في مجلس الشعب، التعديلات المقترحة من هيئة الاستثمار على قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، والتعليمات التنفيذية للمرسوم رقم (114) لعام 2025 الصادر عن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية.



وأوضح المجلس، عبر قناته على تلغرام اليوم الخميس، أن الاجتماع عُقد برئاسة نائب رئيس اللجنة عايش الحسين، وشهد مناقشة مقترحات أعضاء اللجنة بشأن التعديلات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتوسيع الفرص أمام المستثمرين، وينعكس إيجاباً على تحسين دخل المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.



وكان المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية أعلن في الـ16 من تشرين الثاني عام 2025 التعليمات التنفيذية المتعلقة بقانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، المعدل بالقانون رقم (2) لعام 2023، والمرسوم رقم (114) لعام 2025.