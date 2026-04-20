دواء تجريبي واعد يحدّ من تكرار السكتة الدماغية دون زيادة خطر النزيف

أوتاواو-سانا

كشفت دراسة دولية حديثة عن نتائج واعدة لدواء تجريبي جديد قد يسهم في الحد من تكرار السكتة الدماغية لدى المرضى الأكثر عرضة لها، دون التسبب بزيادة مخاطر النزيف المرتبطة بالعلاجات التقليدية.

وحسب الدراسة التي نُشرت في The New England Journal of Medicine العلمية، قاد باحثون من جامعة McMaster University الكندية بالتعاون مع شركة Bayer الألمانية متعددة الجنسيات، والتي تعمل في مجالي الأدوية والرعاية الصحية والزراعة، تجربة سريرية شملت أكثر من 12 ألف مريض في 37 دولة، حيث أظهر دواء “أسونديكسيان” قدرة على تقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية جديدة مقارنة بالعلاج التقليدي.

وأوضح الباحثون أن الدواء يعتمد آلية مختلفة عن مضادات التخثر المعروفة، إذ يستهدف العامل الحادي عشر النشط المسؤول عن تكوّن الجلطات الضارة، من دون التأثير على آليات وقف النزيف، ما يجعله خياراً علاجياً أكثر أماناً من حيث المضاعفات.

وبيّنت النتائج أن المرضى الذين شاركوا في الدراسة تم تسجيلهم خلال 72 ساعة من الإصابة، في أول تجربة من المرحلة الثالثة تحقق هذه النتائج، ما يعزز من أهمية الدواء في التدخل المبكر والوقاية الثانوية.

ولا يزال الدواء قيد المراجعة من قبل الجهات التنظيمية، ولم يحصل بعد على الموافقة للاستخدام السريري، إلا أن نتائجه تمثل خطوة متقدمة نحو تطوير علاجات أكثر أماناً وفعالية للحد من تكرار السكتات الدماغية.