باحثون أستراليون يطورون أداة رقمية تنهي هدر الأغذية وتدعم القطاع الزراعي

نيويورك-سانا
طور باحثون أستراليون أداة رقمية جديدة تُتيح لشركات الأغذية تقليل الهدر، وتحويل المخلفات والمنتجات المهملة إلى مواد ذات قيمة اقتصادية، مما يُساعد في تحسين الإنتاجية وتوفير الموارد.
ونشر الموقع العلمي الأمريكي “فيز دوت أورغ” أمس الإثنين، أن باحثين من جامعة كورتين بالتعاون مع مراكز أبحاث ومؤسسات رسمية أسترالية ابتكروا هذه الأداة، التي نجحت عملياً في مساعدة إحدى شركات الفاكهة في خفض نسبة هدرها من 30% إلى الصفر تقريباً.
وأكد الباحثون أن الأداة تزود المنشآت الغذائية بوسيلة سهلة لقياس كميات النفايات، ودراسة جدوى إعادة تدويرها، مما يُمكّن الشركات من اتخاذ قرارات مالية صائبة، وتحويل الفائض إلى منتجات جديدة ومربحة بدلاً من إتلافه، دون الحاجة لتكاليف إضافية أو أبحاث معقدة.
وتعد مشكلة هدر الأغذية واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية عالمياً، حيث تتسبب في خسائر مالية كبيرة للشركات نتيجة استبعاد المنتجات بسبب عيوب الشكل أو صعوبات التخزين والنقل.