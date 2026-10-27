باحثون أستراليون يطورون أداة رقمية تنهي هدر الأغذية وتدعم القطاع الزراعي

نيويورك-سانا‏

طور باحثون أستراليون أداة رقمية جديدة تُتيح لشركات الأغذية تقليل الهدر، وتحويل ‏المخلفات والمنتجات المهملة إلى مواد ذات قيمة اقتصادية، مما يُساعد في تحسين ‏الإنتاجية وتوفير الموارد.‏

ونشر الموقع العلمي الأمريكي “فيز دوت أورغ” أمس الإثنين، أن باحثين من جامعة ‏كورتين بالتعاون مع مراكز أبحاث ومؤسسات رسمية أسترالية ابتكروا هذه الأداة، التي ‏نجحت عملياً في مساعدة إحدى شركات الفاكهة في خفض نسبة هدرها من 30% إلى ‏الصفر تقريباً.‏

وأكد الباحثون أن الأداة تزود المنشآت الغذائية بوسيلة سهلة لقياس كميات النفايات، ودراسة ‏جدوى إعادة تدويرها، مما يُمكّن الشركات من اتخاذ قرارات مالية صائبة، وتحويل الفائض ‏إلى منتجات جديدة ومربحة بدلاً من إتلافه، دون الحاجة لتكاليف إضافية أو أبحاث ‏معقدة.‏

وتعد مشكلة هدر الأغذية واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه قطاع ‏الزراعة والصناعات الغذائية عالمياً، حيث تتسبب في خسائر مالية كبيرة للشركات نتيجة ‏استبعاد المنتجات بسبب عيوب الشكل أو صعوبات التخزين والنقل.‏