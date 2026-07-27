اليونسكو تدرج محمية وادي الوريعة في الإمارات على قائمة التراث العالمي

أبو ظبي-سانا

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) محمية وادي الوريعة الوطنية في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة على قائمة التراث العالمي، في خطوة تعكس الاعتراف الدولي بقيمتها البيئية والجيولوجية المميزة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أول أمس، أن محمية وادي الوريعة تعد أول موقع طبيعي في دولة الإمارات يدرج على قائمة التراث العالمي، وتتميز بكونها من أكثر النظم البيئية الجبلية تكاملاً في المنطقة، إضافة إلى احتضانها موائل دائمة للمياه العذبة في بيئة صحراوية شديدة الجفاف، ما يمنحها أهمية علمية وبحثية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتشكل المحمية نموذجاً فريداً للتفاعل بين التكوينات الجيولوجية ومياه الأمطار والمياه الجوفية، وتوفر موائل طبيعية تدعم العديد من الكائنات الحية في بيئة قاسية.

وتضم المحمية أكثر من 1099 نوعاً من الكائنات الحية، تشمل 216 نوعاً من النباتات و883 نوعاً من الحيوانات، بينها 20 نوعاً من الثدييات و114 نوعاً من الطيور و27 نوعاً من الزواحف، ونوعان من البرمائيات، ونوعان من أسماك المياه العذبة، إضافة إلى أكثر من 700 نوع من اللافقاريات.

كما تضم أكثر من 69 موطناً دائماً للمياه العذبة، موزعة على تسعة أنواع من الأراضي الرطبة، بما يسهم في تغذية المياه الجوفية، ودعم استدامة النظم البيئية، والحد من آثار التغير المناخي.

ويؤكد هذا الإدراج الأهمية العالمية للمواقع الطبيعية في البيئات الجافة، ويعكس تنامي الجهود الدولية الرامية إلى صون التنوع الحيوي وحماية الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة.