40 قرية تاريخية في إدلب إرث عمره ألفا عام.. هل ينجو من الاندثار؟ تاريخ النشر: 2026/11/27 4:31 مساءً اخر تحديث: 2026/11/27 4:31 مساءً أربعون قرية في ريف إدلب تختزن حكاية ألفي عام من التاريخ، لكن هذا الإرث يواجه اليوم أضراراً وتعديات تهدد بقاءه.. فكيف يمكن إنقاذه للأجيال القادمة؟ تأهيل مزرعة مدينة الجلاء للنخيل بدير الزور لاستعادة دورها في إنتاج تمور عالية الجودة محافظة دمشق تطلق حملة لإزالة السيارات المتروكة في شوارعها فيلم “الجانب الآخر من الشمس” يحمل ذاكرة الناجين من الاعتقال إلى المحافل السينمائية رغم الدمار.. أهالي مدينة كفرنبل بريف إدلب يحيون رمضان بعد رحلة نزوح طويلة بهدف تحسين جاهزية الطرق.. أعمال تعزيل وتأهيل للطرق الحراجية في منطقة جسر الشغور صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدلبالمواقع الأثرية في إدلب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة بدء التسجيل الإلكتروني لمفاضلة خريف 2026 في الجامعة الافتراضية السورية التعليم العالي تسمح باستكمال تسجيل المقبولين في مفاضلات العامين الماضيين مشاورات سياسية سورية فنلندية لبحث تطورات العلاقات السورية الأوروبية استشهاد عنصرين من الأمن الداخلي وإصابة خمسة بانفجار دراجة نارية مفخخة بالحسكة ورشة عمل لوزارة الصحة تحدد متطلبات الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير آخر الأخبار محلياتريف دمشق في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير 5 صور جانب من العروض العسكرية والتدريبات العملية خلال حفل تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير علوم وتكنولوجيامنوعات حادث إلكتروني يجبر وزارة العمل البريطانية على تعليق بعض خدماتها