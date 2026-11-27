إسلام آباد-سانا

تعتزم باكستان الحصول على تسهيلات تجارية وإعفاءات جمركية تفضيلية من الصين، تتيح للسلع الباكستانية دخول السوق الصينية دون رسوم، بهدف رفع صادراتها السنوية من نحو 3 مليارات دولار إلى ما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم الجمعة، أن المقترح تمت مناقشته خلال اجتماع عقد في بكين بين وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة الاتحادي الباكستاني، أحسن إقبال، ووزير إدارة الشؤون الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ليو هايكسينغ.

وأشار إقبال إلى التسهيلات الجمركية التي تمنحها الصين للدول الإفريقية، باعتبارها نموذجاً يمكن الاستفادة منه لتعزيز تنافسية الصادرات الباكستانية، لافتاً إلى أن السوق الصينية تستورد سنوياً سلعاً بقيمة تقارب 3 تريليونات دولار.

مبادرة “ممر المعرفة الباكستاني – الصيني”

وفي سياق التعاون الثنائي، طلب إقبال دعم مبادرة “ممر المعرفة الباكستاني – الصيني”، التي تستهدف توفير فرص لدراسة الدكتوراه والأبحاث المتخصصة لنحو 10 آلاف باحث باكستاني على مدى عشر سنوات، من خلال المنح الدراسية والشراكات مع الجامعات الصينية والتمويل المشترك.

وتركز المبادرة على مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة والتصنيع المتقدم والزراعة الحديثة والتكنولوجيا الحيوية وعلوم المعادن.

كما بحث الجانبان المرحلة الثانية من “الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني”، حيث حدد الوزير الباكستاني التعاون الصناعي والزراعي والشراكات التجارية ونقل التكنولوجيا وقطاع المعادن والتنمية الخضراء ضمن الأولويات الرئيسة.

وأوضح إقبال أن المرحلة الأولى من الممر جذبت استثمارات بقيمة 25 مليار دولار، وأسهمت في إضافة أكثر من 8 آلاف ميغاواط إلى قدرة توليد الطاقة، وإنجاز 888 كيلومتراً من الطرق السريعة، فضلاً عن توفير نحو 236 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد في ختام مباحثاته التزام باكستان بضمان أمن الأفراد والمشاريع الصينية، مطالباً بتحديثات بشأن المقترحات المتعلقة بتسهيل الوصول إلى الأسواق الصينية وتنفيذ مبادرة ممر المعرفة.

وتأتي تصريحات باكستان حول اعتزامها دخول السوق الصينية بإعفاءات اليوم، استكمالاً لنقاشات بين مسؤولين في البلدين جرت في الثالث من شهر تشرين الثاني الحالي، بعد أن كان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد طرح الأمر في وقت سابق خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ.