واتساب يختبر ميزة المكالمات الجماعية عبر الويب بمشاركة تصل إلى 32 مستخدماً

واشنطن-سانا

يختبر تطبيق “واتساب” ميزة جديدة تتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية جماعية عبر نسخة الويب، في خطوة تهدف إلى توسيع خيارات التواصل للمستخدمين، وتمكينهم من إدارة المكالمات مباشرة من متصفحات الإنترنت دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية.

وذكرت منصة “WABetaInfo” المتخصصة في متابعة تحديثات واتساب اليوم الإثنين، أن الميزة متاحة حالياً لعدد من مستخدمي النسخة التجريبية من “واتساب ويب”، ومن المتوقع طرحها على نطاق أوسع خلال الأسابيع المقبلة.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين بدء مكالمات جماعية مباشرة من المحادثات الجماعية عبر الويب، مع إمكانية الاختيار بين المكالمات الصوتية أو المرئية، فضلاً عن تحديد المشاركين المراد ضمهم إلى المكالمة بدلاً من إشراك جميع أعضاء المجموعة تلقائياً.

وتدعم المكالمات الجماعية عبر “واتساب ويب” ما يصل إلى 32 مشاركاً، وهو العدد نفسه المتاح في تطبيقي الهاتف وسطح المكتب، مع توفير الحماية عبر تقنية التشفير من طرف إلى طرف.

كما توفر الميزة إمكانية إنشاء روابط دعوة للمكالمات ومشاركتها مع الآخرين لتسهيل الانضمام إليها، حيث تتمتع هذه الروابط بعناوين فريدة وآمنة، وتنتهي صلاحيتها تلقائياً بعد فترة من عدم الاستخدام.

وتدعم الخدمة أيضاً ميزة مشاركة الشاشة أثناء مكالمات الفيديو الجماعية، ما يتيح عرض المستندات والعروض التقديمية ومحتويات الحاسوب مباشرة عبر المتصفح.

ويأتي هذا التحديث في إطار جهود “واتساب” لتعزيز تجربة الاستخدام عبر الويب، ولا سيما للمستخدمين الذين يعتمدون على المتصفح بوصفه وسيلة رئيسية للوصول إلى التطبيق، وإجراء الاتصالات.