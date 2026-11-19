كانبرا-سانا

طور باحثون من جامعة «آر إم آي تي» الأسترالية أداة طبية تعتمد على كاميرا حرارية متصلة بالهاتف الذكي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، للتنبؤ باحتمالات التئام قرح القدم السكري أو استمرارها دون تحسن، من خلال صورة واحدة للجرح دون الحاجة إلى ملامسته.

وذكر موقع جامعة «آر إم آي تي» أول أمس، أن الأداة الجديدة، التي تحمل اسم «TherMUL»، تحلل أنماط توزيع الحرارة في منطقة الإصابة، بهدف تحديد الجروح الأكثر عرضة لعدم الالتئام خلال 12 أسبوعاً، ما قد يساعد الأطباء على تقييم الحالات مبكراً وتحديد المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة طبية مكثفة.

وتعتمد التقنية على توصيل الهاتف الذكي بكاميرا حرارية صغيرة من نوع «FLIR One»، تُثبت عليه وتتيح للطبيب التقاط صورة حرارية للقرحة من مسافة تقارب 20 سنتيمتراً، دون لمس الجرح أو وضع مستشعرات عليه.

ولا تقتصر الأداة على قياس متوسط درجة حرارة منطقة الإصابة، بل تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل توزيع الحرارة والأنماط الحرارية المختلفة، إذ قد تشير بعض الاختلافات إلى وجود التهاب أو اضطراب في تدفق الدم، وهما عاملان يمكن أن يؤثرا في التئام الجروح.

واختبر الباحثون التقنية على 68 قرحة لدى 56 مريضاً في مستشفيين بمدينة ملبورن، وأظهرت النتائج قدرتها على تحديد نحو 76 بالمئة من الجروح التي لم تلتئم خلال 12 أسبوعاً، فيما بلغت دقتها في تحديد الجروح التي التئمت نحو 53 بالمئة.

وفي اختبار منفصل شمل سبعة جروح لم يسبق للنموذج التعامل معها، قدمت الأداة توقعات صحيحة بشأن خمسة منها، ما يشير إلى إمكاناتها الأولية، مع الحاجة إلى دراسات أوسع للتحقق من دقتها.

وتكمن أهمية التقنية في إمكانية مساعدة الأطباء على تحديد المرضى الأكثر عرضة لتأخر التئام الجروح منذ الزيارة الطبية الأولى، بدلاً من انتظار أربعة أسابيع من العلاج لتقييم استجابة القرحة، كما هو متبع في بعض الممارسات الطبية، الأمر الذي قد يتيح التدخل المبكر والحد من مخاطر تفاقم الإصابة.

وقد يستفيد من هذه الأداة بصورة خاصة المرضى في المناطق النائية التي تفتقر إلى مراكز متخصصة لعلاج الجروح، إذ يمكن أن يساعد استخدام كاميرا حرارية متصلة بهاتف ذكي في تقييم الحالات وتحديد من يحتاج منها إلى إحالة عاجلة أو متابعة أكثر انتظاماً.

ولا تزال التقنية في مرحلة البحث والتطوير، إذ أُجريت الاختبارات الأولية ضمن ظروف طبية محددة، فيما يعمل الباحثون على توسيع نطاق التجارب للتحقق من كفاءتها في بيئات مختلفة، ولا سيما أن قراءات التصوير الحراري قد تتأثر بدرجة حرارة المكان والرطوبة وحركة الهواء.

ويؤكد الباحثون أن الأداة صُممت لتكون وسيلة مساعدة للأطباء في تقييم الجروح واتخاذ القرارات العلاجية، وليس بديلاً عن الفحص السريري والخبرة الطبية.