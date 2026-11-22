دمشق-سانا

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، أن الهيئة منحت ‌‏الموافقات والتصاريح التشغيلية لشركة الخطوط الجوية اليونانية ‌‏‌‏(Aegean Airlines)، لبدء تسيير رحلاتها الجوية ‏المباشرة ‏بين ‏أثينا ودمشق، اعتباراً من الثاني من كانون الأول ‏المقبل‎، وذلك بعد استكمال الأعمال والإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة.

وأشار الحصري في تصريح لـ سانا إلى أن البرنامج التشغيلي للشركة يتضمن أربع رحلات أسبوعياً، أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والأحد، بما يوفر خيارات ‌‏إضافية للمسافرين، ويعزز الربط الجوي المباشر بين سوريا ‌‏واليونان.

وأوضح الحصري أن الهيئة تواصل العمل على إعادة ربط المطارات السورية بالعواصم الأوروبية، واستقطاب المزيد من شركات الطيران الدولية، من خلال توفير البيئة التشغيلية والتنظيمية اللازمة وفق معايير السلامة والأمن المعتمدة دولياً.

ولفت الحصري إلى أن عودة الخطوط الجوية اليونانية تمثل خطوة إضافية في مسار استعادة حركة النقل الجوي الدولي إلى سوريا، وتعزيز انفتاحها على الأسواق الأوروبية، بما يسهم في تنشيط حركة المسافرين والسياحة والتبادل التجاري، ويدعم جهود التعافي الاقتصادي.

وكان وفد من شركة (Aegean Airlines) اليونانية، أجرى زيارة ميدانية إلى مطار دمشق الدولي في التاسع من أيلول الماضي، للاطلاع على الواقع التشغيلي والفني والخدمي للمطار، والمتطلبات اللازمة لإطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين سوريا واليونان.