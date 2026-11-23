بمشاركة 75 شركة صناعية.. انطلاق مهرجان “صُنع في سوريا – أفراح النصر” في دمشق تاريخ النشر: 2026/11/23 8:23 مساءً اخر تحديث: 2026/11/23 8:23 مساءً بمشاركة 75 شركة صناعية، انطلق مهرجان “صُنع في سوريا – أفراح النصر” في دمشق، ضمن مبادرة “قطاف 2026″، احتفالاً بالذكرى الثانية للتحرير، ودعماً للمنتج الوطني، وإتاحةً للسلع المحلية بأسعار مخفّضة. 6.9 ملايين طفل سوري بحاجة إلى المساعدة الإنسانية 26 متهماً من أركان النظام البائد أمام القضاء تحصين وقائي مجاني لنحو 65 ألف رأس من الأبقار في محافظة حمص صيانة فواصل الجسور وتدعيمها بالألياف الكربونية.. تقنيات لإطالة العمر التشغيلي بعد إجراء الفحوصات.. مؤسسة الحبوب بحماة تنفي وجود إصابات حشرية في صوامع قلعة المضيق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:دمشقمبادرة قطاف 2026مهرجان صُنع في سوريا – أفراح النصر مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة هيئة الريادة والابتكار تعلن النتائج النهائية لاعتراضات مسابقة التوظيف لديها زراعة دير الزور تكشف حجم الثروة الحيوانية لعام 2026 وأبرز التحديات من بينهم حارسها.. القبض على متورطين بسرقة كنيسة سيدة السلام بحمص تخفيضات الجمعة البيضاء في سوريا.. الموعد وكيفية التأكد من حقيقتها مصر: الاعتداءات على البحرين انتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها الحصري: رحلات مباشرة بين أثينا ودمشق بدءاً من 2 كانون الأول آخر الأخبار صحةدير الزور صحة دير الزور تفتتح نقطتين لمكافحة مرض الليشمانيا في قريتي الخريطة وعياش دولي ليبيا تدين استهداف قطع بحرية روسية قرب بنغازي وتؤكد رفض أي عمل عسكري أجنبي سوريا والعالمسياسة الأحمد والسفير الأردني يبحثان تسهيل عبور السوريين وتعزيز التعاون الثنائي