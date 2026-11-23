بمشاركة 75 شركة صناعية، انطلق مهرجان “صُنع في سوريا – أفراح النصر” في دمشق، ضمن مبادرة “قطاف 2026″، احتفالاً بالذكرى الثانية للتحرير، ودعماً للمنتج الوطني، وإتاحةً للسلع المحلية بأسعار مخفّضة.