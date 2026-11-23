دمشق-سانا

بحث وزير الصحة مصعب العلي ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبدالسلام هيكل سبل تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي الصحي، ومتابعة المشاريع التي تعمل عليها وزارة الصحة لتطوير الخدمات الرقمية في المؤسسات الصحية.

وذكرت الوزارة اليوم الإثنين، أن الاجتماع استعرض مراحل العمل على النظام الصحي الوطني المتكامل، الذي يشمل تطوير الخدمات الرقمية الصحية، وإنشاء السجلات الصحية الوطنية، وتنظيم تبادل المعلومات الصحية، إلى جانب رقمنة أعمال المنشآت الصحية وخدماتها التشغيلية.

220 ألف مريض مسجلين بالمنظومة الرقمية

وتناول الاجتماع واقع العمل في بوابة الصحة الرقمية ومنصة “تواصل”، اللتين تندرجان ضمن جهود الوزارة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية وتحسين آليات تقديمها ومتابعتها.

وفيما يتعلق بمؤشرات العمل، وصل عدد المنشآت الصحية المرتبطة بالمنظومة الرقمية إلى 12 مستشفى و5 مراكز صحية، بينما بلغ عدد المرضى المسجلين نحو 220 ألف مريض.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين، والاستفادة من الإمكانات التقنية المتاحة لتطوير البنية الرقمية للقطاع الصحي، ومواكبة احتياجات المؤسسات الصحية في هذا المجال. وأطلقت وزارة الصحة السورية مشروع التحول الرقمي عبر “بوابة الصحة الرقمية” في شهر أيار الماضي، لتوفير الجهد والوقت على المواطنين، وإمكانية حجز المواعيد الطبية إلكترونياً، وتسهيل إدارة ومتابعة ملفات المرضى، وتقديم المقترحات والإبلاغ عن الشكاوى.