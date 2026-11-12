بخاخ أنفي تجريبي يخفض الحمل الفيروسي للزكام 40 ضعفاً

لندن-برلين-سانا

أظهرت نتائج تجربة سريرية أجراها باحثون في بريطانيا أن علاجاً تجريبياً يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، ويُعطى عن طريق بخاخ الأنف، أسهم في خفض الحمل الفيروسي لفيروس الأنف المسبب لنزلات البرد بمقدار 40 ضعفاً لدى بالغين مصابين بالربو، إلى جانب تسجيل مؤشرات إيجابية على تحسن الأعراض التنفسية.

وذكر موقع «Tech Times» المتخصص في أخبار التكنولوجيا والعلوم والصحة، في تقرير نشره أول أمس، أن التجربة أُجريت بإشراف البروفيسور سيباستيان جونستون، من المعهد الوطني للقلب والرئة في كلية إمبريال كوليدج لندن، بالتعاون مع باحثين في وحدة الأبحاث السريرية التنفسية التابعة للكلية في بريطانيا، واختبرت فعالية العلاج المرشح (ETH47) في مواجهة فيروس الأنف والذي طورته شركة «إيثريس» الألمانية.

وفي بيان نشرته في الخامس من تشرين الثاني الجاري، أعلنت شركة «إيثريس» الألمانية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية وتطوير علاجات الحمض النووي، النتائج الأولية للمرحلة الثانية (أ) من التجربة، موضحة أن جرعة واحدة من العلاج حققت انخفاضاً في الحمل الفيروسي بمقدار 40 ضعفاً مقارنة بالدواء الوهمي في اليوم الثاني، الذي يمثل ذروة تكاثر الفيروس.

وأظهرت النتائج أيضاً انخفاضاً بنسبة 58 بالمئة في المساحة الإجمالية لأعراض الجهاز التنفسي السفلي، و53 بالمئة في المؤشر الإجمالي لأعراض الزكام، إلى جانب تراجع استخدام الأدوية الإسعافية بنسبة 65 بالمئة، فيما انخفضت نسبة المشاركين الذين أصيبوا بنزلة برد بنسبة 37 بالمئة مقارنة بالمجموعة التي تلقت الدواء الوهمي.

وشملت التجربة 50 بالغاً تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً، مصابين بالربو الخفيف إلى المتوسط، ويتلقون علاجاً مستقراً بالكورتيكوستيرويدات المستنشقة، وخضعوا لدراسة عشوائية مضبوطة بدواء وهمي، تلقى خلالها المشاركون جرعة واحدة من العلاج أو الدواء الوهمي قبل يوم من تعريضهم لفيروس الأنف من النمط (A16)، ضمن نموذج للعدوى البشرية الخاضعة للرقابة، واستمرت متابعتهم حتى اليوم الثاني والأربعين.

ويعمل العلاج على إيصال الحمض النووي الريبي المرسال إلى خلايا بطانة الجهاز التنفسي، لتحفيزها على إنتاج بروتين الإنترفيرون لامبدا (IFN-λ)، الذي يؤدي دوراً أساسياً في الاستجابة المناعية الفطرية ويساعد على الحد من تكاثر الفيروسات في المسالك التنفسية.

وأوضحت الشركة أن العلاج حفز إنتاج هذا البروتين موضعياً لدى جميع المشاركين الذين تلقوا الجرعة تقريباً، كما أظهر تحليل استكشافي أن التأثيرات المضادة للفيروسات والتحسنات السريرية كانت أكبر لدى المشاركين الذين سجلوا مستويات أعلى من الإنترفيرون لامبدا، ما يساعد على تحديد الجرعات المناسبة في الدراسات المقبلة.

ولم تسجل التجربة أحداثاً ضائرة شديدة أو خطيرة مرتبطة بالعلاج، وأشارت الشركة إلى خطط لإجراء دراسات إضافية تشمل مرضى الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، بهدف تقييم فعاليته وسلامته على نطاق أوسع.

ولا تزال النتائج أولية، إذ تحتاج إلى تجارب سريرية أوسع لتأكيد فعالية العلاج وتحديد إمكانية استخدامه مستقبلاً في الحد من العدوى الفيروسية التنفسية ومضاعفاتها.