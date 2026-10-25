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تذكرة يانصيب منسية في سيارة أمريكي تمنحه 30 ألف دولار

photo 2026 10 25 11 18 16 تذكرة يانصيب منسية في سيارة أمريكي تمنحه 30 ألف دولار
رجل عثر على تذكرة يانصيب بقيمة 30 ألف دولار كان قد خبأها سابقاً-UPI

واشنطن-سانا

فاز رجل أمريكي من ولاية ماريلاند بجائزة مالية قدرها 30 ألف دولار، بعدما اكتشف أن تذكرة يانصيب اشتراها قبل أسابيع وتركها منسية في حاجب الشمس داخل سيارته كانت رابحة.

وذكرت وكالة «يو بي آي» الأمريكية أول أمس، أن الرجل، من بلدة ماونت إيري، اشترى التذكرة في الثاني من أيلول من متجر في البلدة، ووضعها في حاجب الشمس داخل سيارته، قبل أن ينساها لعدة أسابيع.

وأضافت الوكالة، أن التذكرة سقطت في حضنه بعد أسابيع أثناء توقفه للتزود بالوقود، فقرر التحقق من الأرقام، ليتبين أنه طابق أربعة من الأرقام الخمسة في سحب «ميغا مليونز»، وعندما أعاد التذكرة إلى المتجر الذي اشتراها منه، أكد الموظف أنها فازت بجائزة قدرها 30 ألف دولار.

وقال الرجل: إنه يعتزم ادخار معظم المبلغ، مع تخصيص جزء منه لدعوة زميلته إلى العشاء، تقديراً لمساعدتها في نقله لاستلام الجائزة.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على المفاجآت التي قد تحملها المواقف اليومية، إذ تحولت تذكرة منسية إلى مصدر فرح ومكسب مالي غير متوقع.

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