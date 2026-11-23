لندن-سانا

تجتمع تسع لوحات بورتريه للفنان الفلمنكي يان فان إيك، للمرة الأولى في معرض فني تستضيفه قاعات المعرض الوطني في لندن، يتيح مشاهدة الوجوه التي رسمها قبل نحو ستة قرون جنباً إلى جنب، ويكشف ملامح مرحلة مفصلية في تطور فن التصوير الشخصي.

وتناولت صحيفة «الغارديان» البريطانية المعرض في مادة نشرتها في 17 تشرين الثاني الجاري، أشارت فيها إلى أن معرض «فان إيك: البورتريهات»، الذي افتُتح أول أمس، ويستمر حتى 11 نيسان 2027، يجمع الأعمال التسعة المعروفة للفنان في مجال رسم البورتريه، والمستعارة من متاحف ومجموعات أوروبية، إلى جانب رسمه الوحيد المعروف الباقي، بعنوان «بورتريه رجل مسن»، الذي أنجزه نحو عام 1438 بقلمي الفضة والذهب على ورق مُهيأ.

وجوه خارج النخبة

ومن أبرز الأعمال المعروضة لوحة «بورتريه الزوجين آرنولفيني» 1434، إلى جانب لوحة أخرى يُعتقد أنها تصور الرجل نفسه، وتحمل عنوان «بورتريه رجل جيوفاني؟ آرنولفيني»، وتعود إلى نحو عام 1440، ويضم المعرض أيضاً لوحة يُرجح أنها بورتريه ذاتي للفنان، أنجزها عام 1433، وصورة لزوجته مارغريت رسمها عام 1439، تُعد أول بورتريه مؤرخ معروف لامرأة من خارج الطبقة الأرستقراطية.

وتكشف هذه الأعمال تحولاً مبكراً في هوية الأشخاص الذين أصبحوا موضوعاً للفن، إذ لم تعد الصور الشخصية حكراً على الملوك والنبلاء، بل امتدت إلى التجار والحرفيين وأفراد عائلة الفنان ومحيطه، ويبرز ذلك اتساع حضور فئات اجتماعية جديدة في فن التصوير خلال القرن الخامس عشر.

بصمة فنية مميزة في رسم الوجوه

وتميّز فان إيك بقدرته على توظيف الطبقات المتعددة للألوان الزيتية في تسجيل تفاصيل دقيقة، من تجاعيد الوجه والشعيرات إلى احمرار العينين وخصلات الشعر، مانحاً الشخصيات حضوراً واقعياً لافتاً، حتى تبدو الشخصيات المرسومة حاضرة رغم مرور قرون على رسمها، ليتحول البورتريه إلى وسيلة لحفظ ملامح أشخاص غابوا عن الحياة.

ويُعد يان فان إيك، الذي نشط فنياً بين عامي 1422 و1441، من أبرز رواد النهضة الشمالية، وأسهمت تجربته في تغيير أساليب رسم الوجوه، من الصور النمطية التي غلبت عليها الصياغات التقليدية إلى تصوير أكثر اهتماماً بالفرد وسماته الخاصة.