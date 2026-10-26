ماكينة دفع ذاتي تطلب إكرامية من زبون في مطار أمريكي

واشنطن-سانا

أثار طلب إكرامية من ماكينة دفع ذاتي في أحد المطارات الأمريكية استغراب مسافر، بعدما ظهرت على شاشة الدفع خيارات لإضافة مبلغ بنسبة تصل إلى 18 بالمئة عند شراء زجاجة مياه، رغم عدم وجود موظفين لتقديم الخدمة.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أول أمس، أن الطبيب المتخصص في أمراض الشيخوخة كلاي موس نشر مقطع فيديو عبر تطبيق «تيك توك» وثّق فيه الموقف، موضحاً أن شاشة الدفع عرضت خيارات لإضافة إكرامية بنسب 10 و15 و18 بالمئة.

وأظهر المقطع استغراب موس من طلب الإكرامية في متجر يعتمد على الخدمة الذاتية، متسائلاً عن الجهة التي ستتلقى المبلغ في ظل غياب الموظفين، وما إذا كانت الإكراميات باتت تُطلب حتى عند إتمام الزبائن عمليات الشراء بأنفسهم.

وأثار الفيديو تفاعلاً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى عدد منهم أن طلب الإكرامية في مثل هذه الحالات غير مبرر، فيما اعتبر آخرون أن من يتولى عملية الدفع بنفسه يستحق تخفيضاً بدلاً من دفع مبلغ إضافي.

وتسلط الواقعة الضوء على التغيرات التي تفرضها تقنيات الخدمة الذاتية على تجربة التسوق، إذ باتت بعض التفاصيل البسيطة في عملية الدفع تثير نقاشاً حول حدود الأتمتة وطبيعة العلاقة بين المستهلك ومقدم الخدمة.