دمشق-سانا



أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي أن معركة ردع العدوان التي انطلقت في مثل هذا اليوم قبل عامين طوت بإرادة الأحرار وتضحياتهم عقوداً من الاستبداد، لتفتح أمام السوريين آفاقاً جديدة لبناء وطنهم ومستقبلهم.



وقال بدوي عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة: “كما توحّدت إرادتنا بالأمس من أجل التحرير، تتكامل جهودنا اليوم من أجل البناء، وفاءً لتضحيات الشهداء، وترسيخاً لدولة المؤسسات والقانون”.



من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري عبر منصة «إكس»: “قبل عامين انطلقت عملية ردع العدوان لتغيّر مسار التاريخ السوري، وتفتح مرحلة جديدة عنوانها التحرير وبناء الدولة وصناعة المستقبل”.



وأضاف: “نستمد اليوم من تلك المرحلة دروس الإرادة ووحدة الهدف والتخطيط والعمل المنظم لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وطموحنا ليس أن نعيد سوريا إلى ما كانت عليه، بل أن نبنيها بما يليق بمكانتها وتضحيات أبنائها”.



وكانت معركة «ردع العدوان» قد انطلقت فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني عام 2024، وانتهت في الثامن من كانون الأول من العام نفسه بتحرير سوريا من النظام البائد، لتشكل محطة فاصلة في مسار الثورة السورية وبداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.