رصد سحلية نادرة في البيرو بعد اختفائها عن السجلات العلمية لأكثر من 150 عاماً

ليما-سانا

أعاد اكتشاف سحلية نادرة في شمال البيرو اهتمام الأوساط العلمية، بعدما كان يُعتقد أنها انقرضت منذ أكثر من 150 عاماً، حيث تمكن باحثون من رصدها مجدداً في منطقة جبلية داخل غابة رطبة بإقليم سان مارتين، بعد غيابها عن السجلات العلمية منذ القرن التاسع عشر.

وذكرت صحيفة “إل كرونيستا” الإسبانية أن فريقاً من الباحثين من الإكوادور بقيادة عالم الأحياء فرناندو أيالا-فاريلا من المعهد الوطني للتنوع البيولوجي تمكن من توثيق السحلية، التي تعود إلى نوع Anolis laevis، وذلك خلال مسح ميداني في مسارات جبلية وعرة قريبة من الموقع الذي سجل فيه هذا النوع لأول مرة قبل نحو قرن ونصف.

وأوضح الباحثون أن تحديد هوية السحلية اعتمد على وجود امتداد أنفي واضح لدى الذكور يمنحها شكلاً مميزاً، وهي سمة تطابقت مع الرسومات العلمية القديمة، بينما تفتقر الإناث إلى هذا الامتداد، ما قد يفسر صعوبة التعرف على هذا النوع خلال العقود الماضية.

ورغم أهمية الاكتشاف، حذر العلماء من أن نطاق انتشار السحلية محدود للغاية، وأن موطنها الطبيعي يواجه تهديدات متزايدة نتيجة قطع الأشجار والتوسع الزراعي وشق الطرق، مؤكدين أن إعادة اكتشافها تمثل فرصة مهمة لدراستها، والعمل على حماية بيئتها الطبيعية.