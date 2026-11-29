بكين-سانا

أجرى الجيش الصيني وخفر السواحل، اليوم الأحد، مناورات عسكرية وأخرى لإنفاذ القانون في محيط جزيرة هوانغيان داو ببحر الصين الجنوبي، في تحركات تهدف إلى تعزيز السيطرة على المياه والمجال الجوي المحيطين بالجزيرة.

ونقلت وكالة شينخوا عن قيادة مسرح العمليات الجنوبي للجيش الصيني قولها، في بيان: إن وحدات بحرية وجوية نفذت تدريبات على الجاهزية القتالية في المنطقة، مشيرة إلى تكثيف هذه المناورات منذ مطلع تشرين الثاني الجاري، للتعامل مع ما وصفته بانتهاكات الحقوق والأعمال الاستفزازية.

من جهته، أعلن خفر السواحل الصيني تنفيذ دوريات لإنفاذ القانون في المياه المحيطة بالجزيرة، واتخاذ إجراءات تنظيمية بحق سفن قال: إنها مارست أنشطة غير قانونية، مؤكداً أن هذه التحركات تهدف إلى حماية السيادة الصينية والحقوق البحرية.

وتقع جزيرة هوانغيان داو ضمن جزر تشونغشا في بحر الصين الجنوبي، الذي يشهد نزاعات على السيادة والحقوق البحرية بين الصين وعدد من دول المنطقة.

وتأتي هذه التحركات في ظل توتر العلاقات بين الصين والفلبين بسبب الخلافات بشأن السيادة والحقوق البحرية في بحر الصين الجنوبي، إذ تطالب بكين بالسيادة على معظم الممر المائي، في حين تتمسك مانيلا بحقوقها الاقتصادية وفقاً لقانون البحار.