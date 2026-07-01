لقاح تجريبي أمريكي يُظهر نتائج أولية واعدة للوقاية من داء البلهارسيا

واشنطن-سانا

طوّر فريق بحثي في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس التقنية (TTUHSC) في الولايات المتحدة لقاحاً تجريبياً جديداً يهدف إلى الوقاية من داء البلهارسيا، من خلال تحفيز استجابة مناعية طويلة الأمد ضد العدوى الطفيلية.

وذكر موقع Medical Xpress العلمي اليوم الأربعاء أن الدراسات الأولية أظهرت أن اللقاح، المعروف باسم SchistoShield، قادر على تنشيط استجابة مناعية فعالة وتكوين ذاكرة مناعية لدى الجسم، بما يمكّنه من التعرف على الطفيلي ومكافحته عند التعرض له مستقبلاً، عبر تنشيط الخلايا البائية والتائية.

وبيّنت النتائج الأولية، التي شملت تجارب محدودة على مجموعات صغيرة من المتطوعين في الولايات المتحدة وأفريقيا، أن اللقاح أظهر استجابة مناعية واعدة، مع التأكيد على الحاجة إلى توسيع نطاق التجارب السريرية لتشمل أعداداً أكبر من المشاركين قبل اعتماده بشكل نهائي.

وأشار الباحثون إلى أن تطوير هذا اللقاح جاء ضمن جهود علمية مشتركة ودعم من مؤسسات أكاديمية وخيرية، في إطار مبادرات تهدف إلى إيجاد وسائل وقائية فعالة ضد المرض بعيداً عن الاعتبارات الربحية.

وداء البلهارسيا يُعد من الأمراض الطفيلية واسعة الانتشار في عدد من الدول، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث ينتقل عبر المياه العذبة الملوثة، ويُصيب مئات الملايين حول العالم، ما يجعله من أبرز الأمراض المدارية المهملة.