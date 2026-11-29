بروكسل-سانا

دخل المعيار الأوروبي الجديد للانبعاثات “يورو 7” حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد، متضمناً للمرة الأولى قيوداً على الجسيمات الدقيقة الناتجة عن تآكل إطارات السيارات ومكابحها، إلى جانب اشتراطات تتعلق بمتانة البطاريات في المركبات الكهربائية.

وذكرت شبكة “يورو نيوز” أن المعيار الجديد يهدف إلى الحد من الجسيمات الملوثة المنبعثة من المركبات، مشيرة إلى أن تآكل الإطارات والمكابح يمثل مصدراً رئيسياً للجسيمات الدقيقة والمواد البلاستيكية التي تصل إلى البيئة.

ووفق المعايير الجديدة، يتعين ألا تتجاوز انبعاثات الجسيمات الناتجة عن المكابح 7 ميليغرامات لكل كيلومتر للسيارات التقليدية، و3 ميليغرامات للسيارات الكهربائية بالكامل، كما تفرض اللوائح على الشركات المصنعة ضمان احتفاظ البطاريات بنسبة 80 بالمئة من أدائها بعد خمس سنوات أو 100 ألف كيلومتر، و72 بالمئة بعد ثماني سنوات أو 160 ألف كيلومتر.

ويعد معيار “يورو 7 ” أحدث حزمة تشريعية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تنظيم وتقليل الانبعاثات الملوثة الصادرة عن المركبات التي تتضمن سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة والحافلات والشاحنات الثقيلة ويشمل للمرة الأولى السيارات الكهربائية والهجينة إلى جانب سيارات الاحتراق الداخلي.