دراسة علمية تشير إلى دور المياه الفوارة في دعم التركيز

طوكيو-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن نوع المشروب قد يؤثر في مستوى التركيز والانتباه خلال الأنشطة التي تتطلب الجلوس لفترات طويلة، مثل العمل أمام الحاسوب أو الألعاب الإلكترونية، مشيرة إلى أن المياه الفوارة قد تساعد على تقليل التعب الذهني والحفاظ على التركيز مقارنة بالمياه العادية.

وذكر موقع ScienceAlert المتخصص في الأخبار العلمية أن باحثين من جامعة تسوكوبا اليابانية، أجروا تجربة على 14 لاعباً من هواة الألعاب الإلكترونية، حيث طُلب منهم لعب لعبة كرة قدم افتراضية لمدة ثلاث ساعات في جلستين منفصلتين، شرب المشاركون في الأولى ماءً عادياً، وفي الثانية ماءً فواراً.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا المياه الفوارة شعروا بتعب أقل وحافظوا على مستوى أفضل من الانتباه، كما ارتكبوا أخطاء أقل أثناء اللعب مقارنة بالحالة التي شربوا فيها المياه العادية، في حين لم تُسجل فروق كبيرة في مؤشرات مثل معدل ضربات القلب أو مستوى السكر في الدم.

ويرجح الباحثون أن يعود هذا التأثير إلى ثاني أكسيد الكربون الموجود في المياه الفوارة، والذي قد ينشط بعض المستقبلات الحسية في الفم المرتبطة بتنبيه الدماغ وزيادة اليقظة.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج لا تزال أولية وتحتاج إلى دراسات أوسع لتأكيدها، لافتين إلى أن المياه الفوارة قد تمثل بديلاً بسيطاً لبعض المشروبات المنبهة التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة.

والمياه الفوارة هي ماء مكربن يحتوي على فقاعات من ثاني أوكسيد الكربون يعطيه طعماً منعشاً دون الحاجة إلى السكر أو الإضافات.