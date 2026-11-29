لتهيئة الظروف لعودة الأهالي.. استمرار أعمال إزالة وترحيل الأنقاض في حي العجمي بمدينة حرستا
إدلب وريفها ..امتدت العمليات العسكرية إلى ريف إدلب الشرقي والجنوبي وشملت تحرير عشرات القرى والبلدات
لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات والسيول.. تنفيذ جدار استنادي في قرية البو رجب بريف الرقة
خبراء يؤكدون أهمية التخطيط المائي والزراعي لتحقيق الأمن الغذائي في سوريا
انهيار جسر مشاة على المتحلق الجنوبي بدمشق إثر اصطدام شاحنة به دون إصابات
انطلاقاً من سراقب.. تحرير ريف إدلب بالكامل فتح أبواب حماة
وزارة الصناعة: أكثر من 3900 منشأة صناعية دخلت إلى سوريا منذ التحرير
التحضيرات النهائية لانطلاق معرض وزارة الدفاع في سوق الإنتاج بحلب
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