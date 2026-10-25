تحفيز أعصاب الأذن.. تقنية جديدة للمساعدة في خفض ضغط الدم

لندن-سانا

اختبر باحثون بريطانيون جهازاً صغيراً يرسل نبضات كهربائية خفيفة إلى أعصاب في الأذن، بهدف المساعدة على خفض ضغط الدم لدى المرضى الذين لا يستجيبون بشكل كافٍ للعلاج الدوائي، في تقنية قد توفر خياراً إضافياً للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

ووفقاً لموقع «ScienceDaily» العلمي، في تقرير نشره أمس السبت، أجرى فريق بحثي من جامعة كوين ماري في لندن، بقيادة الدكتور أجاي غوبتا، تجربة شملت 63 مريضاً يتناولون أدوية لخفض ضغط الدم، ونُشرت نتائجها في مجلة «Hypertension» التابعة لجمعية القلب الأمريكية.

واستخدم المشاركون الجهاز لمدة 30 دقيقة يومياً خلال الأسبوعين الأولين، ثم مرة واحدة أسبوعياً على مدى عشرة أسابيع، بهدف تقييم سلامته ومدى فاعليته في خفض ضغط الدم مقارنة بجهاز وهمي.

وأظهرت النتائج أن الجهاز كان آمناً وسهل الاستخدام في المنزل، لكنه لم يحقق انخفاضاً إضافياً واضحاً في ضغط الدم لدى جميع المشاركين مقارنة بالجهاز الوهمي، في حين سجل بعض المرضى الذين يعانون ارتفاعاً أشد في ضغط الدم نتائج مشجعة.

ويعمل الجهاز من خلال تحفيز أعصاب في الجزء الخارجي من الأذن بنبضات كهربائية خفيفة، في محاولة للتأثير في الآليات العصبية التي تسهم في تنظيم ضغط الدم، دون الحاجة إلى تدخل جراحي.

وأكد الباحثون أن النتائج لا تزال أولية، وأن هناك حاجة إلى تجارب سريرية أوسع للتحقق من فاعلية هذه التقنية وتحديد المرضى الأكثر استفادة منها، مشددين على أن الجهاز لا يُعد بديلاً عن الأدوية الموصوفة لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

وتفتح هذه النتائج المجال أمام مواصلة البحث في تقنيات غير جراحية قد تساعد على تحسين السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، ولا سيما لدى المرضى الذين لا تحقق الأدوية لديهم النتائج المطلوبة.