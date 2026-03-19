إنستغرام تطلق ميزة مؤثرات صوتية بالذكاء الاصطناعي داخل الرسائل

واشنطن-سانا

أعلنت منصة «إنستغرام» عن إطلاق ميزة جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين تعديل أصواتهم أثناء إرسال الرسائل الصوتية ضمن المحادثات، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاعل داخل التطبيق.

ووفقاً لما أورده موقع «India Today»، توفر الميزة ثمانية مؤثرات صوتية متنوعة، تشمل أصواتاً مثل الروبوت والكائن الفضائي، إلى جانب تأثيرات بيئية كالصدى وتحت الماء، مع إمكانية العودة إلى الصوت الطبيعي بسهولة.

وتتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين اختيار المؤثر الصوتي أثناء تسجيل الرسالة وتجربته قبل الإرسال، ما يمنح تجربة تواصل أكثر تفاعلية ومرونة.

وأشارت الشركة إلى أن الميزة بدأت بالظهور بشكل تدريجي في بعض الدول، على أن يتم توسيع نطاقها لاحقاً، ضمن توجه «ميتا» لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها.

ويأتي هذا التحديث في إطار سعي «إنستغرام» لتطوير أدوات التواصل الرقمية، وجعل الرسائل الصوتية أكثر جذباً، وخاصة لدى فئة الشباب.

