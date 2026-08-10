واتساب يطرح أدوات جديدة للرقابة الأبوية على أجهزة آيفون

واشنطن-سانا

بدأ تطبيق «واتساب» طرح قسم جديد مخصص للرقابة الأبوية على أجهزة «آيفون»، في خطوة تهدف إلى تبسيط إدارة حسابات الأطفال، ومساعدة الوالدين على ضبط إعدادات الخصوصية والأمان.

وذكر موقع «WABetaInfo» المتخصص في أخبار وتحديثات «واتساب» في تقرير نشره أول أمس، أن الميزة بدأت بالظهور تدريجياً ضمن الإصدار 26.30.77 من تطبيق «واتساب» لنظام «iOS»، وما زالت متاحة لعدد محدود من المستخدمين.

ويوفر قسم «الرقابة الأبوية» الجديد خطوات إرشادية تساعد الوالدين على إعداد الحسابات المُدارة، وربط حساب الطفل بحساب الوالد، من خلال استخدام هاتفي الطرفين ومسح رمز الاستجابة السريعة QR أو قبول دعوة الربط.

وصممت «واتساب» عملية الإعداد بصورة مبسطة لا تتطلب خبرة تقنية متقدمة، بما يتيح للوالدين إدارة الإعدادات الخاصة بحساب الطفل بسهولة أكبر.

وخلال عملية الإعداد، يطلب التطبيق إدخال تاريخ ميلاد الطفل، وتستخدم هذه المعلومة داخلياً لتحديد الميزات والقيود المناسبة وفقاً لعمره، مع إمكانية التعامل مع الحساب بصورة مختلفة عند بلوغ المستخدم سن الـ 18.

ويأتي إطلاق القسم الجديد على «آيفون» بعد توفير أدوات مماثلة لمستخدمي أجهزة «أندرويد»، في إطار جهود «واتساب»، المملوكة لشركة «ميتا»، لتوسيع أدوات الرقابة الأبوية وتعزيز خيارات الأمان المخصصة للحسابات التي يستخدمها الأطفال.

ومن المقرر أن يستمر طرح الميزة تدريجياً عبر متجر «App Store»، ما يعني أنها قد لا تظهر لجميع المستخدمين فور تثبيت الإصدار الجديد، على أن تتوسع إتاحتها خلال الفترة المقبلة.