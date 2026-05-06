ميتا تطور مساعداً ذكياً لتنفيذ المهام اليومية نيابة عن المستخدمين

واشنطن-سانا

تعمل شركة Meta Platforms على تطوير مساعد جديد، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتمتع بدرجة عالية من التخصيص، بهدف مساعدة المستخدمين في إنجاز المهام اليومية وتنفيذ بعض الإجراءات بشكل مستقل.

وذكرت صحيفة Financial Times اليوم الأربعاء، أن الشركة تطور أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على اتخاذ إجراءات والعمل نيابة عن المستخدمين، من بينها مساعد رقمي متقدم يعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم “Muse Spark”.

وبحسب المعلومات المتداولة، يخضع المساعد الجديد حالياً لاختبارات داخلية داخل الشركة، في إطار جهود ميتا لتطوير منتج قادر على الربط بين الأجهزة والتطبيقات المختلفة، والتفاعل مع البيانات بكفاءة أكبر وبحاجة أقل إلى التدخل البشري.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الشركة تعمل بالتوازي على تطوير وكيل ذكاء اصطناعي داخلي آخر يحمل الاسم الرمزي “Hatch”، مع خطط لاختبار تقنيات إضافية ودمج بعض الخدمات الذكية ضمن تطبيق Instagram خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التوجه في وقت تكثف فيه ميتا استثماراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط منافسة متزايدة بين كبرى شركات التكنولوجيا لتطوير أدوات أكثر تطوراً واعتماداً على التشغيل الذاتي.