تقنية أسترالية ذكية ترصد جروح القدم السكرية مبكراً وتحد من مضاعفاتها

كانبرا-سانا

طوّر باحثون أستراليون أداة طبية ذكية محمولة تساعد على التنبؤ المبكر بفرص شفاء جروح القدم السكرية، ما قد يسهم في تحسين العلاج، وتقليل المضاعفات الخطيرة التي قد تؤدي إلى بتر الأطراف.

وأفادت جامعة ملبورن الأسترالية في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم الإثنين، بأن فريقاً من باحثيها بالتعاون مع جامعة آر إم آي تي ومركز بولتون كلارك للرعاية الصحية، ابتكر أداة تحمل اسم “ثيرمول”، تعتمد على تحليل أنماط الحرارة وخصائص الجلد غير المرئية بالعين المجردة لتقييم حالة الجروح، وتحديد المرضى الأكثر عرضة لتطور المضاعفات.

وأوضح الباحثون أن التقنية توفر مؤشرات مبكرة حول احتمالات التئام الجرح، ما يساعد الأطباء على اختيار الخطط العلاجية المناسبة، والتدخل في الوقت المناسب لرفع فرص التعافي، وتقليل الحاجة إلى الإجراءات الجراحية.

وقالت البروفيسورة إليف إكينجي: إن بتر الأطراف الناتج عن مضاعفات مرض السكري يمكن أن يؤثر بشكل كبير في صحة المرضى ومتوسط أعمارهم، مشيرة إلى أن الأداة الجديدة تمثل خطوة مهمة في مجال الوقاية والكشف المبكر عن مخاطر الجروح المزمنة.

ويخضع النظام حالياً للتجارب في عدد من العيادات بولاية فيكتوريا الأسترالية، فيما يعمل الفريق البحثي على استكمال إجراءات اعتماده من الوكالة الأسترالية للسلع العلاجية، تمهيداً لإتاحته داخل البلاد، والتوسع في استخدامه عالمياً.