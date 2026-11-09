الشيباني والصفدي يؤكدان متانة العلاقات السورية الأردنية ويعلنان توقيع 11 وثيقة ‏تعاون

دمشق-سانا‏

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ‏وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الإثنين، متانة العلاقات السورية الأردنية، ‏والحرص المشترك على تطوير التعاون الثنائي بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم أمن ‏البلدين واستقرارهما، معلنين توقيع 11 وثيقة تعاون، وذلك في ختام أعمال الدورة الثالثة ‏لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني.‏

وأشار الشيباني والصفدي خلال مؤتمر مشترك في قصر تشرين بدمشق، إلى التقدم ‏المحرز في مسار التعاون بين البلدين، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات ‏المشتركة، ومشددين على رفض الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.‏

كما تحدثا عن مستجدات التنسيق الأمني بشأن حادثة درعا، وجدد الصفدي التأكيد على ‏أن الدم السوري غالٍ كما الدم الأردني، معرباً عن تعازيه لذوي الضحايا الذين ارتقوا جراء ‏الغارات الأردنية على مناطق بريف المحافظة.‏

الشيباني: العلاقات السورية الأردنية تستند إلى تاريخ ومصير مشتركين

ورحب الشيباني بالصفدي والوفد الأردني في دمشق، المدينة التي شهدت ولادة مجلس ‏التنسيق الأعلى قبل 18 شهراً، وتشهد اليوم اختتام دورته الثالثة، مؤكداً أن العلاقات بين ‏البلدين تستند إلى جوار فرضته الجغرافيا، وشراكة رسختها الإرادة المشتركة، وأن الروابط ‏بينهما أعمق من الحدود الجغرافية، إذ تجمعهما عائلات ممتدة على ضفتي نهر اليرموك ‏وتاريخ مشترك ومصير واحد.‏

ولفت الشيباني إلى أن الأردن كان سبّاقاً في مد يد الأخوة إلى سوريا بعد التحرير، وكان ‏وزير الخارجية الأردني أول وزير خارجية عربي يزور دمشق في تلك المرحلة، مبيناً أن ‏الأرقام تعكس متانة العلاقات، إذ أصبح الأردن الشريك الأول لسوريا من حيث العائد ‏الفعلي.‏

وأوضح أن البلدين وقّعا 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تضاف إليها الوثائق التي وُقّعت خلال ‏الدورة الحالية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، ما أسهم في تضاعف حجم التبادل ‏التجاري بينهما نحو ثلاث مرات خلال عام واحد، ليبلغ 330 مليون دولار، مع وجود ‏مؤشرات قوية على استمرار نموه خلال العام الجاري.‏

ولفت إلى أن الغاز يتدفق إلى محطات الطاقة السورية عبر الأراضي الأردنية منذ كانون ‏الثاني الماضي، كما تجمع البلدين منصة مشتركة لبيانات المياه، فضلاً عن توقيع اتفاقية ‏جديدة للخدمات الجوية، معتبراً أن هذا التعاون يوجه رسالة واضحة إلى المنطقة، مفادها ‏أن العلاقات العربية قادرة على التحول إلى شراكات عملية تترجمها المشاريع على أرض ‏الواقع.‏

وأكد الشيباني أن العلاقة مع الأردن تعكس نهج السياسة الخارجية السورية القائم على ‏حسن الجوار واحترام السيادة وبناء الشراكات المستندة إلى المصالح المشتركة، مشدداً على ‏أن أمن الأردن امتداد لأمن سوريا، والعكس صحيح.‏

توقيع 11 وثيقة لتعزيز التعاون في 19 قطاعاً

وبيّن وزير الخارجية أن أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين استندت ‏إلى هذا الأساس الاستراتيجي، حيث عُقدت أمس جلسات متزامنة شملت 19 قطاعاً، ‏أعقبها اليوم الاجتماع الوزاري واللقاءات الثنائية، وتُوّجت بتوقيع 11 وثيقة تنوعت بين ‏مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات.‏

وأشار إلى أن من أبرز مخرجات الدورة مذكرة الربط السككي التي تمهد لإقامة ممر إقليمي ‏يصل السعودية والأردن وسوريا وصولاً إلى تركيا، إضافة إلى مذكرة الاستمطار في ‏حوض نهر اليرموك، وبروتوكول الأمن الغذائي والتموين، ومذكرتي الاستثمار والطيران ‏المدني، والبرنامج التنفيذي للمنح والتبادل العلمي.‏

وفيما يتعلق بتطوير النقل والتبادل التجاري، أوضح الشيباني أن الجانبين توافقا على ‏الارتقاء بمعبر جابر – نصيب ليصبح بوابة نموذجية تعمل على مدار الساعة، وتتضمن ‏مسارات منفصلة للشاحنات والمسافرين، مع ربط إلكتروني جمركي، كما أقرّا إعادة تأهيل ‏الطريق الدولي بين البلدين بتكلفة تبلغ 47 مليون دولار، إلى جانب دراسة إنشاء مدينة ‏اقتصادية مشتركة على الحدود، وتحديث المنطقة الحرة، وتفعيل مجلس الأعمال ‏المشترك.‏

ولفت إلى أن المباحثات تناولت أيضاً البعد الإقليمي للتعاون، حيث أكدت سوريا جاهزيتها ‏لتمرير الغاز إلى لبنان، إضافة إلى مناقشة سبل دعم الأمن الغذائي الأردني من فائض ‏إنتاج سوريا من القمح والشعير، والتحضير لإطلاق مشروع درب الصفا للاتصالات، ‏والاتفاق على تدريب 1450 موظفاً سورياً ضمن مرحلة ثانية.‏

وشدد الشيباني على أن المعيار الحقيقي لنجاح العمل المشترك يتجلى في أثره الملموس ‏على تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، فعندما تنساب قوافل التجارة عبر معبري جابر ‏ونصيب، وتتأمن إمدادات الطاقة والمياه، ويعود اللاجئ ليأمن في وطنه، يتم ضخ دماء ‏جديدة في شرايين اقتصاد البلدين، وتنتعش الأسواق، وتتوفر سبل العيش الكريم. ‏

تطابق الرؤى حيال قضايا المنطقة

وبيّن أن المباحثات عكست تطابقاً في الرؤى حيال قضايا المنطقة، إذ جدّد الأردن الشقيق ‏موقفه الثابت والداعم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أرضها، كما جدد الجانبان رفضهما ‏القاطع لأي مشاريع تقسيم أو انفصال.‏

وأضاف أن المجلس أدان بشدة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الجنوب السوري، ‏باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مطالباً ‏بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي فوراً إلى خطوط الاتفاقية.‏

وأشار إلى إطلاق تحذير مشترك من خطورة الإجراءات الأحادية للاحتلال الإسرائيلي في ‏الضفة الغربية ودورها في تقويض مسار حل الدولتين، مجدداً التأكيد على المحورية ‏التاريخية للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتضامن ‏الكامل مع لبنان الشقيق في الحفاظ على سيادته المطلقة.‏

العمل جارٍ لمعرفة ملابسات حادثة درعا وجبر الضرر

وفي رده على ما يتعلق بحادثة درعا، أكد الشيباني أن العلاقات السورية الأردنية في ‏أفضل أحوالها منذ عقود، مشيراً إلى أن الجانب الأردني أبدى تفهماً وانفتاحاً لمعالجة ما ‏حدث بصورة سريعة وحاسمة.‏

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة أمنية وفنية مشتركة لتقصي الحقائق والوقوف على ملابسات ‏ما جرى في درعا، وأن العمل جارٍ على جبر الضرر وتعويض الضحايا الأبرياء الذين ‏سقطوا نتيجة الاستهداف.‏

الشيباني: الاتفاقية العسكرية مع السعودية تركز على بناء المؤسسة العسكرية

وفيما يخص الاتفاقية العسكرية مع المملكة العربية السعودية، أوضح الشيباني أنها تركز ‌‏على إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية، نافياً وجود أي اتفاق مع اليمن بشأن ‌‏الانتشار فيه.‏

وأكد دعم سوريا للحكومة الشرعية في اليمن، وتمنياتها باستعادة البلاد استقرارها، كما أدان ‌‏تهديدات ميليشيا الحوثي ضد السعودية، مشدداً على وقوف سوريا إلى جانب المملكة في ‌‏مواجهة هذه التحديات.‏

وجدّد الشيباني التأكيد على أن سوريا لا تنشر أي قوات في اليمن، وأنه لا توجد خطة قريبة ‌‏بهذا الشأن، موضحاً أن أي خطة عسكرية سورية خارج الحدود ستُعلن بشكل واضح، ولن ‌‏يجري تنفيذها في الخفاء.‏

الصفدي: الأردن إلى جانب سوريا في مواجهة التحديات

من جهته، أكد الصفدي أن العلاقات السورية الأردنية متجذرة في وجدان الشعبين، مشدداً ‏على أن الأردن سيبقى إلى جانب سوريا وعوناً لها في مواجهة التحديات وإعادة بناء ‏الوطن.‏

وقال: إن أمن سوريا واستقرارها امتداد لأمن الأردن واستقراره، مجدداً موقف بلاده الرافض ‏للانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، وداعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الاعتداءات ‏الإسرائيلية، تجنباً لانجرار المنطقة إلى أوضاع أكثر خطورة، ومؤكداً وقوف الأردن إلى ‏جانب سوريا في كل ما تتخذه للحفاظ على أمنها واستقرارها.‏

وفيما يتعلق بحادثة درعا، أعرب الصفدي عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين، مقدماً خالص ‏العزاء إلى ذويهم، ومؤكداً أن الدم السوري غالٍ كما الدم الأردني، موضحاً أن اللجنة ‏الأمنية اجتمعت واتفقت على تحديد آليات عمل للتنسيق في مكافحة الإرهاب.‏

وشدّد الصفدي على أن العلاقات السورية الأردنية أقوى من أي تحدّ، وأن الروابط التي ‏تجمع البلدين تمكنهما من مواجهة مختلف التحديات.‏

وأشار إلى أن الدورة الثالثة لاجتماع مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين أسفرت عن توقيع ‌‏11 وثيقة تغطي مجالات تعاون متعددة، بما يدعم مسيرة التعاون والتكامل بينهما.‏

يتبع……………‏