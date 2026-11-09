الشيباني والصفدي يؤكدان متانة العلاقات السورية الأردنية ويعلنان توقيع 11 وثيقة ‏تعاون

دمشق-سانا
أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الإثنين، متانة العلاقات السورية الأردنية، والحرص المشترك على تطوير التعاون الثنائي بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما، معلنين توقيع 11 وثيقة تعاون، وذلك في ختام أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني.
وأشار الشيباني والصفدي خلال مؤتمر مشترك في قصر تشرين بدمشق، إلى التقدم المحرز في مسار التعاون بين البلدين، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة، ومشددين على رفض الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.
كما تحدثا عن مستجدات التنسيق الأمني بشأن حادثة درعا، وجدد الصفدي التأكيد على أن الدم السوري غالٍ كما الدم الأردني، معرباً عن تعازيه لذوي الضحايا الذين ارتقوا جراء الغارات الأردنية على مناطق بريف المحافظة.
الشيباني: العلاقات السورية الأردنية تستند إلى تاريخ ومصير مشتركين
ورحب الشيباني بالصفدي والوفد الأردني في دمشق، المدينة التي شهدت ولادة مجلس التنسيق الأعلى قبل 18 شهراً، وتشهد اليوم اختتام دورته الثالثة، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تستند إلى جوار فرضته الجغرافيا، وشراكة رسختها الإرادة المشتركة، وأن الروابط بينهما أعمق من الحدود الجغرافية، إذ تجمعهما عائلات ممتدة على ضفتي نهر اليرموك وتاريخ مشترك ومصير واحد.
ولفت الشيباني إلى أن الأردن كان سبّاقاً في مد يد الأخوة إلى سوريا بعد التحرير، وكان وزير الخارجية الأردني أول وزير خارجية عربي يزور دمشق في تلك المرحلة، مبيناً أن الأرقام تعكس متانة العلاقات، إذ أصبح الأردن الشريك الأول لسوريا من حيث العائد الفعلي.
وأوضح أن البلدين وقّعا 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تضاف إليها الوثائق التي وُقّعت خلال الدورة الحالية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، ما أسهم في تضاعف حجم التبادل التجاري بينهما نحو ثلاث مرات خلال عام واحد، ليبلغ 330 مليون دولار، مع وجود مؤشرات قوية على استمرار نموه خلال العام الجاري.
ولفت إلى أن الغاز يتدفق إلى محطات الطاقة السورية عبر الأراضي الأردنية منذ كانون الثاني الماضي، كما تجمع البلدين منصة مشتركة لبيانات المياه، فضلاً عن توقيع اتفاقية جديدة للخدمات الجوية، معتبراً أن هذا التعاون يوجه رسالة واضحة إلى المنطقة، مفادها أن العلاقات العربية قادرة على التحول إلى شراكات عملية تترجمها المشاريع على أرض الواقع.
وأكد الشيباني أن العلاقة مع الأردن تعكس نهج السياسة الخارجية السورية القائم على حسن الجوار واحترام السيادة وبناء الشراكات المستندة إلى المصالح المشتركة، مشدداً على أن أمن الأردن امتداد لأمن سوريا، والعكس صحيح.
توقيع 11 وثيقة لتعزيز التعاون في 19 قطاعاً
وبيّن وزير الخارجية أن أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين استندت إلى هذا الأساس الاستراتيجي، حيث عُقدت أمس جلسات متزامنة شملت 19 قطاعاً، أعقبها اليوم الاجتماع الوزاري واللقاءات الثنائية، وتُوّجت بتوقيع 11 وثيقة تنوعت بين مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات.
وأشار إلى أن من أبرز مخرجات الدورة مذكرة الربط السككي التي تمهد لإقامة ممر إقليمي يصل السعودية والأردن وسوريا وصولاً إلى تركيا، إضافة إلى مذكرة الاستمطار في حوض نهر اليرموك، وبروتوكول الأمن الغذائي والتموين، ومذكرتي الاستثمار والطيران المدني، والبرنامج التنفيذي للمنح والتبادل العلمي.
وفيما يتعلق بتطوير النقل والتبادل التجاري، أوضح الشيباني أن الجانبين توافقا على الارتقاء بمعبر جابر – نصيب ليصبح بوابة نموذجية تعمل على مدار الساعة، وتتضمن مسارات منفصلة للشاحنات والمسافرين، مع ربط إلكتروني جمركي، كما أقرّا إعادة تأهيل الطريق الدولي بين البلدين بتكلفة تبلغ 47 مليون دولار، إلى جانب دراسة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود، وتحديث المنطقة الحرة، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك.
ولفت إلى أن المباحثات تناولت أيضاً البعد الإقليمي للتعاون، حيث أكدت سوريا جاهزيتها لتمرير الغاز إلى لبنان، إضافة إلى مناقشة سبل دعم الأمن الغذائي الأردني من فائض إنتاج سوريا من القمح والشعير، والتحضير لإطلاق مشروع درب الصفا للاتصالات، والاتفاق على تدريب 1450 موظفاً سورياً ضمن مرحلة ثانية.
وشدد الشيباني على أن المعيار الحقيقي لنجاح العمل المشترك يتجلى في أثره الملموس على تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، فعندما تنساب قوافل التجارة عبر معبري جابر ونصيب، وتتأمن إمدادات الطاقة والمياه، ويعود اللاجئ ليأمن في وطنه، يتم ضخ دماء جديدة في شرايين اقتصاد البلدين، وتنتعش الأسواق، وتتوفر سبل العيش الكريم.
تطابق الرؤى حيال قضايا المنطقة
وبيّن أن المباحثات عكست تطابقاً في الرؤى حيال قضايا المنطقة، إذ جدّد الأردن الشقيق موقفه الثابت والداعم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أرضها، كما جدد الجانبان رفضهما القاطع لأي مشاريع تقسيم أو انفصال.
وأضاف أن المجلس أدان بشدة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الجنوب السوري، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مطالباً بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي فوراً إلى خطوط الاتفاقية.
وأشار إلى إطلاق تحذير مشترك من خطورة الإجراءات الأحادية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ودورها في تقويض مسار حل الدولتين، مجدداً التأكيد على المحورية التاريخية للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتضامن الكامل مع لبنان الشقيق في الحفاظ على سيادته المطلقة.
العمل جارٍ لمعرفة ملابسات حادثة درعا وجبر الضرر
وفي رده على ما يتعلق بحادثة درعا، أكد الشيباني أن العلاقات السورية الأردنية في أفضل أحوالها منذ عقود، مشيراً إلى أن الجانب الأردني أبدى تفهماً وانفتاحاً لمعالجة ما حدث بصورة سريعة وحاسمة.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة أمنية وفنية مشتركة لتقصي الحقائق والوقوف على ملابسات ما جرى في درعا، وأن العمل جارٍ على جبر الضرر وتعويض الضحايا الأبرياء الذين سقطوا نتيجة الاستهداف.
الشيباني: الاتفاقية العسكرية مع السعودية تركز على بناء المؤسسة العسكرية
وفيما يخص الاتفاقية العسكرية مع المملكة العربية السعودية، أوضح الشيباني أنها تركز على إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية، نافياً وجود أي اتفاق مع اليمن بشأن الانتشار فيه.
وأكد دعم سوريا للحكومة الشرعية في اليمن، وتمنياتها باستعادة البلاد استقرارها، كما أدان تهديدات ميليشيا الحوثي ضد السعودية، مشدداً على وقوف سوريا إلى جانب المملكة في مواجهة هذه التحديات.
وجدّد الشيباني التأكيد على أن سوريا لا تنشر أي قوات في اليمن، وأنه لا توجد خطة قريبة بهذا الشأن، موضحاً أن أي خطة عسكرية سورية خارج الحدود ستُعلن بشكل واضح، ولن يجري تنفيذها في الخفاء.
الصفدي: الأردن إلى جانب سوريا في مواجهة التحديات
من جهته، أكد الصفدي أن العلاقات السورية الأردنية متجذرة في وجدان الشعبين، مشدداً على أن الأردن سيبقى إلى جانب سوريا وعوناً لها في مواجهة التحديات وإعادة بناء الوطن.
وقال: إن أمن سوريا واستقرارها امتداد لأمن الأردن واستقراره، مجدداً موقف بلاده الرافض للانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، وداعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، تجنباً لانجرار المنطقة إلى أوضاع أكثر خطورة، ومؤكداً وقوف الأردن إلى جانب سوريا في كل ما تتخذه للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وفيما يتعلق بحادثة درعا، أعرب الصفدي عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين، مقدماً خالص العزاء إلى ذويهم، ومؤكداً أن الدم السوري غالٍ كما الدم الأردني، موضحاً أن اللجنة الأمنية اجتمعت واتفقت على تحديد آليات عمل للتنسيق في مكافحة الإرهاب.
وشدّد الصفدي على أن العلاقات السورية الأردنية أقوى من أي تحدّ، وأن الروابط التي تجمع البلدين تمكنهما من مواجهة مختلف التحديات.
وأشار إلى أن الدورة الثالثة لاجتماع مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين أسفرت عن توقيع 11 وثيقة تغطي مجالات تعاون متعددة، بما يدعم مسيرة التعاون والتكامل بينهما.
يتبع……………