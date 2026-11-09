وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفر شواغر وظيفية في الجامعة الافتراضية السورية بعدد من مراكز العمل في محافظات دمشق وريف دمشق وحماة.

وأوضحت الوزارة اليوم الإثنين عبر قناتها على التلغرام، أن مراكز العمل تشمل التل وصيدنايا في ريف دمشق، والسلمية في حماة، إضافة إلى دمشق، مشيرةً إلى أن تفاصيل الشواغر المتاحة وشروطها يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط.



وحددت الوزارة يوم 16-11-2026 موعداً نهائياً لاستقبال طلبات التوظيف، التي تُقدَّم إلكترونياً عبر الرابط.



استبعاد الطلبات غير المطابقة

وبيّنت أنه سيتم استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط بطاقة الشاغر الوظيفي، وفي حال زيادة عدد المتقدمين المستوفين للشروط، ستُفرز الطلبات وتُرتَّب إلكترونياً، ويُرشَّح الأكثر ملاءمة وفق معايير أبرزها المستوى والاختصاص العلمي، والمعدل العام، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها، كما يشترط لقبول طلب الموظف في القطاع العام إرفاق وثيقة «لا مانع» صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المتقدم.

ولفتت إلى أنه سيتم التواصل فقط مع المتقدمين المرشحين لشغل مركز العمل المحدد، لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.

وتواصل وزارة التنمية الإدارية، بالتعاون مع الوزارات والجهات العامة، طرح شواغر وظيفية في مختلف المحافظات السورية، وفقاً للاحتياجات المحددة لكل جهة، وبما يتيح للراغبين في العمل التقدم إلى الوظائف المتاحة وفق الشروط والإجراءات المعتمدة.