اكتشاف تمثال أثري ضخم في محافظة الشرقية بمصر

القاهرة-سانا

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية العثور على تمثال أثري ضخم في منطقة «تل فرعون» بمحافظة الشرقية، أثناء أعمال حفر لإنشاء مركز للشباب والرياضة، في اكتشاف جاء بشكل مفاجئ خلال تنفيذ المشروع.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء، أنه جرى التعامل مع التمثال وفق الإجراءات الأثرية المعتمدة، حيث تم نقله إلى منطقة آثار صان الحجر تحت إشراف الجهات المختصة، تمهيداً لفحصه ودراسته علمياً.

وحسب المعلومات الأولية، فإن التمثال مصنوع من حجر الغرانيت، ويُقدَّر وزنه بنحو خمسة أطنان ونصف، كما تشير التقديرات إلى أنه تمثال مزدوج يجسد شخصين.

وأكدت الوزارة أن موقع الاكتشاف يقع ضمن منطقة خاضعة للإشراف الأثري، ما سهّل سرعة التعامل مع القطعة، ونقلها بشكل آمن إلى الجهات المختصة.

ومن المقرر أن تواصل الجهات الأثرية أعمال الفحص والدراسة لتحديد هوية التمثال والعصر الذي يعود إليه، في إطار جهود توثيق وحماية الاكتشافات الأثرية.