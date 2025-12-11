دراسة: مركب في الشوكولا الداكنة قد يرتبط بإبطاء الشيخوخة البيولوجية

لندن-سانا

أظهرت دراسة حديثة أن مركب الثيوبرومين الموجود في الكاكاو، المكوّن الأساسي في الشوكولا الداكنة، قد يرتبط بتباطؤ الشيخوخة البيولوجية لدى الإنسان.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية توصل باحثون من كلية كينغز كوليدج لندن، إلى أن المستويات المرتفعة من هذا المركب في الدم ترتبط بانخفاض العمر البيولوجي مقارنة بالعمر الفعلي.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات صحية لـ 1669 مشاركاً، بمتوسط عمر بلغ 60 عاماً، حيث ركّز الباحثون على التغيرات الكيميائية في الحمض النووي وطول التيلوميرات المرتبطة بالتقدم في العمر.

وأظهرت نتائج الدراسة أن التأثير بدا مرتبطاً بالثيوبرومين تحديداً دون مركبات أخرى في القهوة أو الكاكاو.

ويُعرف الثيوبرومين بأنه قلويد نباتي يمنح الشوكولا مذاقها المر، وتربطه دراسات سابقة بفوائد محتملة مثل خفض ضغط الدم وتعزيز تدفق الدم وتحسين الوظائف الإدراكية.