المؤشر نيكي الياباني يرتفع نحو 3 بالمئة بدعم أسهم التكنولوجيا

طوكيو -سانا
ارتفع المؤشر نيكي الياباني بنسبة 2.88 بالمئة اليوم الثلاثاء، مواصلاً تعافيه من موجة البيع التي طالت أسهم شركات التكنولوجيا يوم الجمعة الماضي، مدعوماً بصعود أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر سجل 60471.05 نقطة بحلول الساعة 01:58 بتوقيت غرينتش، معوضاً معظم خسائره المسجلة يوم الجمعة خلال جلستين متتاليتين، فيما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.27 بالمئة إلى 3904.67 نقاط.
وكان المؤشر نيكي قد تراجع بنحو ستة بالمئة يوم الجمعة، مع هبوط أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يؤدي الفوز الساحق للحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى إبطاء الكونغرس الاستثمارات في هذا القطاع.
وفي تعاملات اليوم الثلاثاء، قفز سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمِرة في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 14.38 بالمئة، كما ارتفع سهما شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطتين بصناعة الرقائق الإلكترونية بنسبة 4.93 بالمئة و5.66 بالمئة على التوالي، وصعد سهم شركة كيوكسيا لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 7.6 بالمئة.
وارتفع سهم شركة جيه إكس أدفانسد ميتالز بنسبة 2.2 بالمئة، بعد أن رفعت الشركة المتخصصة في تصنيع مواد الرقائق توقعاتها لصافي أرباحها خلال السنة المالية المنتهية في آذار المقبل بنسبة 14 بالمئة.
في المقابل، انخفض سهم تويوتا موتور بنسبة 1.63 بالمئة، مسجلاً أكبر ضغط سلبي على المؤشر توبكس، فيما تراجع سهم شركة كيكومان المنتجة لصلصة الصويا بنسبة 13 بالمئة، ليكون أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية ضمن أسهم المؤشر نيكي.