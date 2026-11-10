المؤشر نيكي الياباني يرتفع نحو 3 بالمئة بدعم أسهم التكنولوجيا

‏طوكيو -سانا‏

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ارتفع المؤشر نيكي الياباني بنسبة 2.88 بالمئة اليوم الثلاثاء، مواصلاً تعافيه من موجة البيع التي طالت أسهم شركات ‏التكنولوجيا يوم الجمعة الماضي، مدعوماً بصعود أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.‏

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وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر سجل 60471.05 نقطة بحلول الساعة 01:58 بتوقيت غرينتش، معوضاً معظم ‏خسائره المسجلة يوم الجمعة خلال جلستين متتاليتين، فيما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.27 بالمئة إلى ‌‏3904.67 نقاط.‏

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وكان المؤشر نيكي قد تراجع بنحو ستة بالمئة يوم الجمعة، مع هبوط أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ‏وسط مخاوف من أن يؤدي الفوز الساحق للحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى إبطاء ‏الكونغرس الاستثمارات في هذا القطاع.‏

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وفي تعاملات اليوم الثلاثاء، قفز سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمِرة في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 14.38 بالمئة، كما ‏ارتفع سهما شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطتين بصناعة الرقائق الإلكترونية بنسبة 4.93 بالمئة و5.66 ‏بالمئة على التوالي، وصعد سهم شركة كيوكسيا لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 7.6 بالمئة.‏

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وارتفع سهم شركة جيه إكس أدفانسد ميتالز بنسبة 2.2 بالمئة، بعد أن رفعت الشركة المتخصصة في تصنيع مواد ‏الرقائق توقعاتها لصافي أرباحها خلال السنة المالية المنتهية في آذار المقبل بنسبة 14 بالمئة.‏

في المقابل، انخفض سهم تويوتا موتور بنسبة 1.63 بالمئة، مسجلاً أكبر ضغط سلبي على المؤشر توبكس، فيما تراجع ‏سهم شركة كيكومان المنتجة لصلصة الصويا بنسبة 13 بالمئة، ليكون أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية ضمن ‏أسهم المؤشر نيكي.‏

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