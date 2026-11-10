الصفدي يجدد وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وحماية أمنها وسيادتها



دمشق- سانا



جدّد نائب رئيس الوزراء وزير ‏الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وقوف بلاده مع سوريا بكل إمكاناتها، في عملية إعادة البناء وفي حماية أمنها واستقرارها وسيادتها.



وقال الصفدي عبر منصة (X)‏ اليوم الإثنين: “تشرّفت بلقاء فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ونقل تحيّات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامته، والتمنيات لسوريا الشقيقة بالمزيد من التقدم والإنجاز”.



وأضاف: “قدّمت تعازي المملكة ومواساتها بالمدنيين الأبرياء الذين قضوا في حادثة درعا، وترأست ووزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى”.



وأعرب الصفدي، عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الأخوية التاريخية بين الأردن وسوريا من تقدّم، مؤكداً المضي في العمل على توسعة التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والدفاعية والأمنية، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.



واستضافت دمشق في وقت سابق اليوم أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، حيث وقّع البلدان في ختامها ثماني مذكرات تفاهم، وبرنامجين تنفيذيين، وبروتوكول تعاون في العديد من المجالات.