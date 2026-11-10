الذهب يتراجع مع تحول الأنظار إلى بيانات التضخم الأمريكية

‎ ‎واشنطن-سانا‏

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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من واحد بالمئة في ‏الجلسة السابقة، بينما يترقبون صدور بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس ‏الاحتياطي ‌الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)‌‎.‎

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وذكرت وكالة “رويترز” أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4115.12 دولاراً للأوقية (الأونصة) ‏بحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2 بالمئة إلى ‌‏4123.90 دولاراً‎.‎

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وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي. إم. إي، يرى المتعاملون حالياً احتمالاً بنسبة 84 بالمئة لأن يرفع مجلس ‏الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في كانون الأول. ‎

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة ⁠إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً، ما يقلل من جاذبيته‎.‎

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كما ينتظر المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، ⁠وبيانات مؤشر أسعار ‏المنتجين يوم الجمعة القادم‎.‎

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 53.04 دولاراً للأوقية، وانخفض ‏البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1571.70 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1037.50 دولاراً‎.‎