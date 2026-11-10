الذهب يتراجع مع تحول الأنظار إلى بيانات التضخم الأمريكية

واشنطن-سانا
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، بينما يترقبون صدور بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وذكرت وكالة “رويترز” أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4115.12 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4123.90 دولاراً.
وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي. إم. إي، يرى المتعاملون حالياً احتمالاً بنسبة 84 بالمئة لأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في كانون الأول.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً، ما يقلل من جاذبيته.
كما ينتظر المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة القادم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 53.04 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1571.70 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1037.50 دولاراً.