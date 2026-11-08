قرار بمنع استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027‏

دمشق-سانا‏

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير القرار رقم 15 لعام ‌‏2026، القاضي ‏بمنع إدخال مادة البرتقال بجميع أنواعها وأصنافها ‏إلى الأراضي السورية، اعتباراً من ‌‏11 تشرين الثاني الجاري ‏وحتى 31 آذار 2027 ضمناً.‏

وجاء القرار، الذي حصلت سانا على نسخة منه اليوم الأحد، استناداً ‏إلى أحكام ‏المرسوم رقم 107 لعام 2026، الناظم لعمل اللجنة ‏وتحديد مهامها وصلاحياتها، ‏وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ‏وحرصاً على حماية الإنتاج الزراعي المحلي ‏ودعم المزارعين، إلى ‏جانب تنظيم حركة الاستيراد بما يحقق التوازن في الأسواق ‌‏المحلية.‏

ووفق القرار تُكلّف إدارة الجمارك العامة باتخاذ جميع الإجراءات ‏اللازمة لتنفيذ ‏أحكامه، كما نص على تبليغ الجهات المعنية لتنفيذه، ‏على أن يُعمل به ‏اعتباراً من 11 تشرين الثاني 2026.‏ ‏

وتتولى اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير تنظيم حركة الاستيراد ‏والتصدير وفق ‏معايير العرض والطلب في السوق، بما يوازن بين ‏تلبية احتياجات المواطنين وحماية ‏حقوق المزارعين والمنتجين ‏المحليين، من خلال وضع ضوابط تمنع الإغراق أو ‏النقص في ‏الأسواق، وتسهم في استقرار الأسعار وحماية مختلف أطراف ‏العملية ‏الاقتصادية.‏