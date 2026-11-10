الحرارة أدنى من معدلاتها مع تحذيرات من الصقيع والضباب

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع في معظم المناطق مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الثلاثاء يكون خريفياً مستقراً وبارداً نسبياً، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.
ويكون الجو خلال الليل بارداً بشكل عام، وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية، مع التحذير من تشكل الصقيع في المرتفعات الجبلية وأجزاء من المنطقة الشمالية والبادية خلال ساعات الصباح الباكر، ومن تشكل الضباب في القلمون وغوطة دمشق والمنطقة الوسطى خلال الليل وساعات الصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في المنطقة الشرقية والجزيرة، وشرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|18 / 4
|ريف دمشق-القلمون
|13 / 1
|القنيطرة
|17 / 3
|درعا
|20/ 5
|السويداء
|17 / 4
|حمص
|16 / 4
|حماة
|18 / 5
|اللاذقية
|21 / 10
|طرطوس
|21 / 11
|حلب
|16 / 4
|إدلب
|17 / 5
|دير الزور
|18 / 5
|الرقة
|16 / 4
|الحسكة
|16 / 3