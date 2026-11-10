الحرارة أدنى من معدلاتها مع تحذيرات من الصقيع والضباب

دمشق-سانا‏

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع في معظم المناطق مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.‏

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الثلاثاء يكون خريفياً مستقراً وبارداً نسبياً، بين الصحو ‏والغائم جزئياً بشكل عام.‏

ويكون الجو خلال الليل بارداً بشكل عام، وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية، مع التحذير من تشكل الصقيع في ‏المرتفعات الجبلية وأجزاء من المنطقة الشمالية والبادية خلال ساعات الصباح الباكر، ومن تشكل الضباب في القلمون ‏وغوطة دمشق والمنطقة الوسطى خلال الليل وساعات الصباح الباكر.‏

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في المنطقة الشرقية والجزيرة، وشرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق، ‏خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏