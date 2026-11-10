الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 — دمشق
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الحرارة أدنى من معدلاتها مع تحذيرات من الصقيع والضباب

DJI 20261107140259 0044 D Copy الحرارة أدنى من معدلاتها مع تحذيرات من الصقيع والضباب
صورة لمدينة جسر الشغور تظهر نهر العاصي وجسره وسط مشهد طبيعي أخضر-إدلب-11-8-2026-سانا

دمشق-سانا‏

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع في معظم المناطق مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.‏

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الثلاثاء يكون خريفياً مستقراً وبارداً نسبياً، بين الصحو ‏والغائم جزئياً بشكل عام.‏

ويكون الجو خلال الليل بارداً بشكل عام، وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية، مع التحذير من تشكل الصقيع في ‏المرتفعات الجبلية وأجزاء من المنطقة الشمالية والبادية خلال ساعات الصباح الباكر، ومن تشكل الضباب في القلمون ‏وغوطة دمشق والمنطقة الوسطى خلال الليل وساعات الصباح الباكر.‏

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في المنطقة الشرقية والجزيرة، وشرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق، ‏خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏

دمشق18 / 4‏
ريف دمشق-القلمون13 / 1‏
القنيطرة17 / 3‏
درعا20/ 5‏
السويداء17 / 4‏
حمص16 / 4‏
حماة18 / 5‏
اللاذقية21 / 10‏
طرطوس21 / 11‏
حلب16 / 4‏
إدلب17 / 5‏
دير الزور18 / 5‏
الرقة16 / 4‏
الحسكة16 / 3‏
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