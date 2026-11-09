اجتماع سوري أردني ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين

دمشق-سانا
عقد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم الإثنين، في العاصمة دمشق، اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.
حضر الاجتماع وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، ورئيسا هيئتي الأركان ومديرا جهازي الاستخبارات في البلدين الشقيقين، إلى جانب عدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين، وذلك ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني.
ويُعد مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني إطاراً مؤسسياً للتعاون بين سوريا والأردن، وأُنشئ في أيار 2025، بهدف تنسيق السياسات وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، من خلال اجتماعات دورية تُعقد كل ستة أشهر، إلى جانب متابعة تنفيذ مخرجاتها عبر اللجان المختصة.