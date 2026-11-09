اجتماع سوري أردني ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين

دمشق-سانا

عقد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم الإثنين، في العاصمة ‏دمشق، اجتماعاً مع ‏نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في ‏المملكة الأردنية الهاشمية ‏أيمن الصفدي.‏

حضر الاجتماع وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، ورئيسا هيئتي الأركان ‌‏ومديرا جهازي الاستخبارات في البلدين الشقيقين، إلى جانب عدد من المسؤولين ‏العسكريين والأمنيين، وذلك ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى ‌‏السوري الأردني.

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ويُعد مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني إطاراً مؤسسياً للتعاون بين سوريا ‌‏والأردن، وأُنشئ في أيار 2025، بهدف تنسيق السياسات وتعزيز التكامل بين ‏مختلف ‏القطاعات، من خلال اجتماعات دورية تُعقد كل ستة أشهر، إلى جانب ‏متابعة تنفيذ ‏مخرجاتها عبر اللجان المختصة.