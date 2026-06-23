دراسة: تناول الوجبات مع الأسرة يعزز الصحة الذهنية ويقوي وظائف ‏الدماغ

لندن-سانا
أفادت دراسة علمية حديثة بأن المواظبة على تناول الوجبات الغذائية مع أفراد الأسرة بشكل منتظم قد تسهم في تعزيز القدرات الإدراكية ودعم صحة الدماغ، إضافةً إلى تحسين الحالة النفسية، والحد من الشعور بالوحدة والضغوط اليومية.
وأوضحت الدراسة، التي نشرتها مجلة Nutrients العلمية، ونقلت تفاصيلها وكالة «سبوتنيك»، أمس، أن التجمع حول مائدة الطعام لا يقتصر على كونه نشاطاً غذائياً، بل يمثل بيئة اجتماعية تفاعلية تتيح تبادل الحديث والأفكار والمشاعر، ما يسهم في تنشيط مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتركيز والمهارات اللغوية، ويعزز الاستقرار النفسي والصحة الذهنية على المدى الطويل.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أعدّتها الباحثتان سارة سناغز (Sarah Snuggs) وكيت هارفي (Kate Harvey) من جامعة ريدينغ البريطانية، وجود ارتباط بين الانتظام في تناول الوجبات العائلية وتحسن المؤشرات النفسية والمعرفية والصحية، إضافةً إلى انخفاض مستويات التوتر والشعور بالوحدة.
وأشار الباحثان إلى أن هذا النمط من التفاعل الاجتماعي اليومي يُعد عاملاً داعماً للصحة الذهنية، مع التأكيد على أن هذه العادة لا تُغني عن اتباع نمط حياة صحي متكامل يشمل التغذية المتوازنة، والنشاط البدني والنوم الجيد.
ويؤكد الباحثون أن تعزيز العادات الاجتماعية البسيطة داخل الأسرة، وفي مقدمتها تناول الوجبات المشتركة، يسهم في دعم الصحة النفسية والذهنية، فضلاً عن دوره في تعزيز الروابط الأسرية، وتحسين جودة الحياة بشكل عام.