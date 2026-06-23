دراسة: تناول الوجبات مع الأسرة يعزز الصحة الذهنية ويقوي وظائف ‏الدماغ

لندن-سانا‏

أفادت دراسة علمية حديثة بأن المواظبة على تناول الوجبات الغذائية مع ‏أفراد الأسرة بشكل منتظم قد تسهم في تعزيز القدرات الإدراكية ودعم صحة ‏الدماغ، إضافةً إلى تحسين الحالة النفسية، والحد من الشعور بالوحدة ‏والضغوط اليومية‎.‎

وأوضحت الدراسة، التي نشرتها مجلة‎ Nutrients ‎العلمية، ونقلت تفاصيلها ‏وكالة «سبوتنيك»، أمس، أن التجمع حول مائدة الطعام لا يقتصر على كونه ‏نشاطاً غذائياً، بل يمثل بيئة اجتماعية تفاعلية تتيح تبادل الحديث والأفكار ‏والمشاعر، ما يسهم في تنشيط مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتركيز ‏والمهارات اللغوية، ويعزز الاستقرار النفسي والصحة الذهنية على المدى ‏الطويل‎.‎

وأظهرت نتائج الدراسة التي أعدّتها الباحثتان سارة سناغز‎ (Sarah ‎Snuggs) ‎وكيت هارفي‎ (Kate Harvey) ‎من جامعة ريدينغ البريطانية، ‏وجود ارتباط بين الانتظام في تناول الوجبات العائلية وتحسن المؤشرات ‏النفسية والمعرفية والصحية، إضافةً إلى انخفاض مستويات التوتر والشعور ‏بالوحدة.‏

‏ وأشار الباحثان إلى أن هذا النمط من التفاعل الاجتماعي اليومي يُعد عاملاً ‏داعماً للصحة الذهنية، مع التأكيد على أن هذه العادة لا تُغني عن اتباع نمط ‏حياة صحي متكامل يشمل التغذية المتوازنة، والنشاط البدني والنوم الجيد‎.‎

ويؤكد الباحثون أن تعزيز العادات الاجتماعية البسيطة داخل الأسرة، وفي ‏مقدمتها تناول الوجبات المشتركة، يسهم في دعم الصحة النفسية والذهنية، ‏فضلاً عن دوره في تعزيز الروابط الأسرية، وتحسين جودة الحياة بشكل عام‎.‎