مئات يهرعون لإنقاذ «عالق» داخل «حبة الفاصولياء» في شيكاغو

واشنطن-سانا‏

في مشهد طريف جذب أنظار المارة، تجمّع نحو 250 شخصاً في حديقة ميلينيوم بمدينة شيكاغو الأمريكية، في محاولة ‏جماعية لتحريك منحوتة بوابة السحاب المعروفة باسم حبة الفاصولياء سبع بوصاتٍ إلى اليسار، استجابة لدعوة انتشرت ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعي.‏

وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية “يو بي آي” في خبر نشرته أمس الإثنين، أن المشاركين تجمعوا أمام المنحوتة الشهيرة، ‏بعد تداول مزاعم ساخرة عن وجود رجل عالق داخلها، وأن تحريكها قد يساعد في فتح باب مخفيّ وإخراجه، إلا أن ‏محاولة التحريك لم تنجح.‏

وتُعرف المنحوتة رسمياً باسم «بوابة السحاب»، وصممها الفنان أنيش كابور، وهي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ‏المصقول، ويبلغ وزنها نحو 100 طن، وتُعد من أبرز المعالم الفنية والسياحية في مدينة شيكاغو.‏

وتحولت المحاولة إلى تجمع ترفيهي جمع مئات الأشخاص، الذين تفاعلوا بالضحك والتشجيع، في مشهد عكس قدرة ‏فكرة طريفة انتشرت عبر الإنترنت على جمع الناس وتحويلها إلى حدث واقعي.‏