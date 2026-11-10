مئات يهرعون لإنقاذ «عالق» داخل «حبة الفاصولياء» في شيكاغو

واشنطن-سانا
في مشهد طريف جذب أنظار المارة، تجمّع نحو 250 شخصاً في حديقة ميلينيوم بمدينة شيكاغو الأمريكية، في محاولة جماعية لتحريك منحوتة بوابة السحاب المعروفة باسم حبة الفاصولياء سبع بوصاتٍ إلى اليسار، استجابة لدعوة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية “يو بي آي” في خبر نشرته أمس الإثنين، أن المشاركين تجمعوا أمام المنحوتة الشهيرة، بعد تداول مزاعم ساخرة عن وجود رجل عالق داخلها، وأن تحريكها قد يساعد في فتح باب مخفيّ وإخراجه، إلا أن محاولة التحريك لم تنجح.
وتُعرف المنحوتة رسمياً باسم «بوابة السحاب»، وصممها الفنان أنيش كابور، وهي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول، ويبلغ وزنها نحو 100 طن، وتُعد من أبرز المعالم الفنية والسياحية في مدينة شيكاغو.
وتحولت المحاولة إلى تجمع ترفيهي جمع مئات الأشخاص، الذين تفاعلوا بالضحك والتشجيع، في مشهد عكس قدرة فكرة طريفة انتشرت عبر الإنترنت على جمع الناس وتحويلها إلى حدث واقعي.