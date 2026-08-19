شركة إيطالية تطور روبوتاً بجلد ذكي لتعزيز السلامة في بيئة العمل

روما-سانا

طوّرت شركة إيطالية ناشئة روبوتاً بشري الشكل مزوداً بـ«جلد ذكي» يضم شبكة من المستشعرات القادرة على رصد القرب واللمس ودرجة الحرارة والقوة، بما يتيح له اكتشاف وجود الأشخاص والأجسام المحيطة به قبل حدوث التلامس.

وذكر موقع «ذا روبوت ريبورت» الأمريكي أمس الثلاثاء، أن شركة «جينيراتيف بايونيكس» الإيطالية زودت روبوتها «جين-01» بهذا الجلد الذي يغطي جذعه وأطرافه، ويمنحه قدرة على الاستشعار المبكر عند اقتراب الأشخاص، في تقنية تحاكي استجابة الإنسان لمصدر الحرارة، إذ يمكن الشعور بحرارة السطح قبل لمسه.

وأوضحت الشركة أن التقنية تهدف إلى تعزيز سلامة العاملين في البيئات التي يعملون فيها إلى جانب الروبوتات، إذ تتيح المستشعرات اكتشاف الأشخاص حتى في المناطق التي قد لا تتمكن الكاميرات من رؤيتها بوضوح، ما يوفر طبقة إضافية من الحماية ويحد من مخاطر الاصطدام.

ولا تقتصر وظيفة الجلد الذكي على السلامة، بل يمكن استخدامه في تدريب الروبوت على أداء مهام جديدة، إذ يستطيع العامل توجيه ذراع الروبوت بيده لتعليمه الحركة المطلوبة، بينما يسجل النظام مقدار القوة اللازمة للإمساك بالأجسام والتعامل معها دون إتلافها أو إسقاطها، ما يتيح نقل الخبرة العملية إلى الروبوت من دون الحاجة إلى معرفة البرمجة.

وتعتمد الشركة في تطوير الروبوت على مفهوم «الذكاء الاصطناعي الفيزيائي»، الذي يدمج تصميم جسم الروبوت وأنظمة التحكم فيه ضمن منظومة واحدة، وهو نهج يستند إلى أبحاث أجراها عدد من أعضاء الفريق المؤسس في المعهد الإيطالي للتكنولوجيا.