إكس ترفع رسوم نشر الروابط عبر واجهة البرمجة وتثير مخاوف الناشرين الرقميين

واشنطن-سانا

رفعت منصة «إكس» تكلفة نشر الروابط عبر واجهة البرمجة الخاصة بها (API)، في خطوة قالت: إنها تهدف إلى الحد من الرسائل المزعجة وسوء الاستخدام، إلا أنها أثارت مخاوف متزايدة لدى المؤسسات الإعلامية والناشرين الرقميين.

ووفقاً لما نشره موقع «تك كرانش» التقني أمس الأربعاء، ارتفعت تكلفة نشر الرابط الواحد من 0.01 دولار إلى 0.20 دولار، كما زادت تكلفة نشر المنشورات بشكل عام من 0.01 دولار إلى 0.15 دولار، ما يشكل زيادة ملحوظة في الرسوم المفروضة على المستخدمين.

وبدأت تداعيات القرار بالظهور سريعاً، حيث أعلن موقع «Techmeme» المتخصص في مجال التكنولوجيا التوقف مؤقتاً عن تضمين الروابط المباشرة في منشوراته على المنصة، مكتفياً بدعوة المستخدمين لزيارة موقعه للاطلاع على التفاصيل الكاملة، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع التكاليف، إضافة إلى نتائج دراسات تشير إلى احتمال تراجع التفاعل مع المنشورات التي تتضمن روابط.

وفي المقابل، رفض رئيس المنتجات في منصة «إكس» نيكيتا بير هذه التقديرات، مؤكداً أن الحسابات التي تعتمد على نشر الروابط فقط دون محتوى إضافي هي الأكثر تأثراً من حيث التفاعل، نافياً وجود أي خوارزميات تستهدف تقليل انتشار الروابط.

ودعا بير الناشرين إلى تعزيز منشوراتهم بمحتوى إضافي مثل الشروحات أو عناصر التفاعل، بدلاً من الاكتفاء بإرفاق الروابط.

ويعيد هذا القرار الجدل حول سياسات المنصات الرقمية تجاه المحتوى القائم على الروابط، وتأثيرها على آليات النشر والتفاعل داخل الفضاء الرقمي.

