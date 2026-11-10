أب وابنه يحققان رقماً قياسياً في تحدٍّ وهما معصوبا العينين

واشنطن-سانا‏

حقق الأمريكي ديفيد راش وابنه بيتر، البالغ من العمر سبع سنوات، رقماً قياسياً عالمياً جديداً في لعبة «أفراس النهر ‏الجائعة»، بعد نجاحهما في جمع كرات اللعبة وهما معصوبا العينين، في تحدٍّ تطلب سرعة وتركيزاً وتنسيقاً بينهما.‏

وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية «يو بي آي» في خبر نشرته أمس الإثنين أن الأب وابنه تمكنا من إنهاء اللعبة خلال ‌‏7.03 ثوانٍ، متجاوزين الزمن المستهدف الذي حددته موسوعة غينيس للأرقام القياسية عند 20 ثانية، ليحصد كل ‏منهما لقبه الرابع في الأرقام القياسية المرتبطة بهذه اللعبة.‏

وأوضح راش أن اللعب مع تغطية العينين كان أسهل وأصعب في آنٍ واحد، إذ أسهم غياب الرؤية في تجنب التشتت ‏والتردد، بينما تطلب تحديد أماكن أذرع اللعبة وتحريكها بدقة تدريباً متكرراً وتنسيقاً بينه وبين ابنه.‏

ويُعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سلسلة الأرقام القياسية التي حققها الأب وابنه في اللعبة نفسها، بعد تسجيلهما أرقاماً ‏سابقة في المنافسات الفردية والجماعية.‏