أب وابنه يحققان رقماً قياسياً في تحدٍّ وهما معصوبا العينين

واشنطن-سانا
حقق الأمريكي ديفيد راش وابنه بيتر، البالغ من العمر سبع سنوات، رقماً قياسياً عالمياً جديداً في لعبة «أفراس النهر الجائعة»، بعد نجاحهما في جمع كرات اللعبة وهما معصوبا العينين، في تحدٍّ تطلب سرعة وتركيزاً وتنسيقاً بينهما.
وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية «يو بي آي» في خبر نشرته أمس الإثنين أن الأب وابنه تمكنا من إنهاء اللعبة خلال 7.03 ثوانٍ، متجاوزين الزمن المستهدف الذي حددته موسوعة غينيس للأرقام القياسية عند 20 ثانية، ليحصد كل منهما لقبه الرابع في الأرقام القياسية المرتبطة بهذه اللعبة.
وأوضح راش أن اللعب مع تغطية العينين كان أسهل وأصعب في آنٍ واحد، إذ أسهم غياب الرؤية في تجنب التشتت والتردد، بينما تطلب تحديد أماكن أذرع اللعبة وتحريكها بدقة تدريباً متكرراً وتنسيقاً بينه وبين ابنه.
ويُعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سلسلة الأرقام القياسية التي حققها الأب وابنه في اللعبة نفسها، بعد تسجيلهما أرقاماً سابقة في المنافسات الفردية والجماعية.