باحثون يطورون تقنية لطباعة عدسات لاصقة مخصصة للمرضى خلال 20 دقيقة

أوتاوا-سانا

طور باحثون من جامعة واترلو الكندية تقنية جديدة تتيح تصنيع عدسات لاصقة صلبة مخصصة وفق خصائص كل مريض باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد خلال نحو 20 دقيقة، ما قد يسهم مستقبلاً في تطوير إنتاج العدسات وتصميمها خلال زيارة واحدة لطبيب العيون.

وذكرت وكالة رويترز أمس الأربعاء أن التقنية الجديدة تسمح بإنتاج عدسات ذات أسطح مصممة بما يتناسب مع شكل كل عين، بما يعزز ملاءمتها للقرنية ويحسن وضوح الرؤية والأداء الميكانيكي للعدسة.

وقالت قائدة الدراسة الدكتورة شيرلي تانج من جامعة واترلو: إن التقنية تقرب الباحثين من إنتاج عدسات لاصقة مخصصة بالكامل، موضحة أن السطح الداخلي للعدسة يمكن تشكيله ليتطابق مع قرنية المريض، بينما يصمم السطح الخارجي وفق متطلبات تصحيح الرؤية.

وأشار الباحثون في الدراسة المنشورة في دورية Materials & Design العلمية إلى أن مادة السيليكون المستخدمة تقليدياً في صناعة العدسات اللاصقة لا تتوافق عادة مع تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، ما دفع الفريق إلى تطوير تركيبة جديدة من السيليكون قابلة للطباعة.

كما طور الفريق عملية طلاء فائقة الرقة وغير تلامسية تهدف إلى تحسين نعومة سطح العدسة من دون التأثير في شكلها المخصص أو خصائصها البصرية، لافتين إلى تقديم طلب براءة اختراع مؤقتة للمواد السيليكونية الجديدة المستخدمة في البحث.

وأوضح الباحثون أن التقنية تمثل خطوة نحو تصنيع عدسات لاصقة شخصية تلائم احتياجات المرضى بدقة أكبر، إلا أن اعتمادها على نطاق واسع يتطلب مزيداً من الاختبارات والتقييمات السريرية.

وتعد العدسات اللاصقة من الوسائل الشائعة لتصحيح عيوب الإبصار، وشهدت صناعتها تطوراً مستمراً بهدف تحسين الراحة والدقة وتلبية احتياجات المستخدمين.