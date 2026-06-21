دراسة ترسم خرائط لمناطق مرجانية مرشحة للصمود أمام التغير المناخي حتى 2050

كانبرا-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن خرائط جديدة تحدد مناطق واسعة من الشعاب المرجانية حول العالم يُتوقع أن تمتلك قدرة أعلى على الصمود أمام آثار التغير المناخي، مع استمرار بعض هذه البيئات بوصفها “ملاذات مناخية” محتملة حتى عام 2050، استناداً إلى نماذج تنبؤية تعتمد على تقنيات التعلم الآلي وتحليل بيانات ميدانية موسعة.

وأوضحت الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعة ماكواري الأسترالية بالتعاون مع جمعية الحفاظ على الحياة البرية (WCS)، أنها اعتمدت على تحليل نحو 45 ألف مسح ميداني للشعاب المرجانية جرى جمعها خلال الفترة الممتدة من ستينيات القرن الماضي وحتى عام 2025، إضافة إلى دمج 42 مؤشراً بيئياً وبشرياً ضمن نماذج تحليلية تهدف إلى استشراف مستقبل النظم البيئية المرجانية على مستوى العالم.

وبيّنت الدراسة، المنشورة كمسودة بحثية أولية (Preprint) عبر منصة EcoEvoRxiv للأبحاث المفتوحة أمس السبت، تحت عنوان: Machine-learning models of coral cover and life histories reveal that climate refugia for coral reefs persist into 2050، أن مناطق الصمود المرجاني تنتشر في نحو 71 دولة و100 إقليم بحري، تشمل أجزاء من البحر الكاريبي والمحيطين الهادئ والأطلسي.

وأشار الباحثون إلى أن هذه المناطق قد تشكل “ملاذات بيئية” مهمة للتنوع الحيوي البحري، ما يوفر قاعدة علمية لدعم سياسات حماية المحيطات، وخاصة في ظل التوجه العالمي الرامي إلى حماية 30 بالمئة من المساحات البحرية بحلول عام 2030.

ويسهم تحديد هذه المواقع في توجيه جهود الحماية البيئية نحو المناطق الأكثر قدرة على البقاء والتعافي، شريطة تقليل الضغوط البشرية وتعزيز إجراءات الحماية البيئية فيها.