سبالينكا وأندريفا تحققان الفوز في مستهل مشوارهما بالبطولة الختامية للتنس

واشنطن-سانا
استهلت البيلاروسية أرينا سبالينكا والروسية ميرا أندريفا مشوارهما في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات بفوزين، مع انطلاق منافسات المجموعة الثانية.
وذكرت وكالة رويترز أن سبالينكا، المصنفة ثانية عالمياً، تغلبت على التشيكية كارولينا موخوفا بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 و7-5، بعد مواجهة قوية شهدت تقارباً في أداء اللاعبتين، قبل أن تحسمها اللاعبة البيلاروسية لمصلحتها.
وفي المباراة الثانية، حققت أندريفا فوزاً على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6-4 و6-0، في أول مشاركة لها بالبطولة، بعدما فرضت تفوقها في المجموعة الثانية وأنهتها من دون خسارة أي شوط.
وتُقام البطولة في مدينة إنديانا ويلز الأمريكية بين الثامن والخامس عشر من تشرين الثاني الجاري، بمشاركة أفضل ثماني لاعبات في العالم، يتنافسن ضمن مجموعتين، وتتأهل أول لاعبتين من كل منهما إلى الدور نصف النهائي.