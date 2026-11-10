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سبالينكا وأندريفا تحققان الفوز في مستهل مشوارهما بالبطولة الختامية للتنس

11 5 سبالينكا وأندريفا تحققان الفوز في مستهل مشوارهما بالبطولة الختامية للتنس
الروسية ميرا أندريفا تحتفل بفوزها على إيلينا سفيتولينا في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في إنديانا ويلز-رويترز

واشنطن-سانا

استهلت البيلاروسية أرينا سبالينكا والروسية ميرا أندريفا مشوارهما في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات بفوزين، ‏مع انطلاق منافسات المجموعة الثانية.‏

وذكرت وكالة رويترز أن سبالينكا، المصنفة ثانية عالمياً، تغلبت على التشيكية كارولينا موخوفا بمجموعتين دون رد، ‏بواقع 7-6 و7-5، بعد مواجهة قوية شهدت تقارباً في أداء اللاعبتين، قبل أن تحسمها اللاعبة البيلاروسية لمصلحتها.‏

وفي المباراة الثانية، حققت أندريفا فوزاً على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6-4 و6-0، في ‏أول مشاركة لها بالبطولة، بعدما فرضت تفوقها في المجموعة الثانية وأنهتها من دون خسارة أي شوط.‏

وتُقام البطولة في مدينة إنديانا ويلز الأمريكية بين الثامن والخامس عشر من تشرين الثاني الجاري، بمشاركة أفضل ‏ثماني لاعبات في العالم، يتنافسن ضمن مجموعتين، وتتأهل أول لاعبتين من كل منهما إلى الدور نصف النهائي.‏

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