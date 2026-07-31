نبات صحراوي يتحول إلى رغوة صابونية طبيعية عند ملامسة الماء

واشنطن-سانا

يتميز نبات صحراوي يُعرف باسم العجرم بقدرته على إنتاج رغوة تشبه الصابون عند فركه بالماء، ما جعله من النباتات التي تحظى باهتمام لاستخداماته التقليدية في العناية بالبشرة والشعر.

وذكرت شبكة CNN أمس الخميس نقلاً عن اختصاصية التغذية العلاجية سراء السايق، أن نبات العجرم ينمو في البيئات الصحراوية والجافة، ويُعرف أيضاً باسم “صابون البدو”، مشيرةً إلى أن خصائصه الرغوية الطبيعية تجعله بديلاً عن بعض منتجات التنظيف الصناعية.

وأشارت السايق إلى أن النبات لا يحتوي على مادة “SLS”، وهي من المواد المستخدمة في بعض منتجات التنظيف، وقد تسبب تهيجاً أو احمراراً لدى بعض الأشخاص، كما يخلو من المواد الملونة والعطور والصبغات الشائعة في المنتجات الصناعية.

ويُعد العجرم من النباتات المرتبطة بالبيئات الجافة، حيث استفادت بعض المجتمعات المحلية من خصائصه الطبيعية في استخدامات تقليدية، ما يعكس أهمية النباتات البرية كمصدر لمواد طبيعية يمكن الاستفادة منها في مجالات متعددة.