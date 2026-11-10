الموبيليا في ريف دمشق.. خبرات متجذرة تبحث عن طريق العودة إلى الأسواق

دمشق-سانا
تسعى ورشات ومعامل صناعة الموبيليا في ريف دمشق إلى استعادة نشاطها وإحياء حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، رغم التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة تأمين المواد الأولية والمنافسة مع الأثاث المستورد، فضلاً عن هجرة عدد من أصحاب الخبرات والعاملين خلال سنوات الثورة السورية جراء ممارسات النظام البائد، ولا سيما في مناطق سقبا وعربين وداريا.
وأوضح قاسم المزعل، العامل في صناعة الموبيليا، لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن تأمين المواد الأولية يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الورشات حالياً، ولا سيما ألواح ألياف الخشب متوسطة الكثافة (MDF)، التي تدخل في تصنيع غرف النوم والأثاث المنزلي.
صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج
وأشار المزعل إلى أن سوق المواد الأولية يشهد أحياناً مضاربات وعمليات تخزين، إذ يعمد بعض التجار إلى شراء كميات كبيرة من أنواع محددة بسماكات معينة، ثم طرح كميات محدودة منها في السوق، ما يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار، ويزيد صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج أمام الصناعيين.
وبيّن أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع الأسعار، بل تشمل أيضاً عدم توافر المواد بالمواصفات المطلوبة، ما يضطر بعض الورشات إلى تأجيل استكمال تصنيع قطع الأثاث ريثما تتمكن من تأمين الألواح بالألوان والسماكات المناسبة، الأمر الذي ينعكس على مواعيد التسليم واستمرارية العمل.
وأضاف المزعل، أن ارتفاع تكاليف التشغيل يشكل عبئاً إضافياً على الصناعيين، في ظل زيادة أجور نقل المواد من التجار إلى الورشات، فضلاً عن نفقات الكهرباء وتشغيل الآلات، ما يرفع التكلفة الإجمالية للإنتاج، وينعكس على السعر النهائي للمنتج.
المنافسة والتحديث واستعادة الأسواق
من جهته، رأى محمد عطايا أن المنافسة مع الأثاث المستورد، ولا سيما التركي، تمثل تحدياً أمام المنتج المحلي، في ظل امتلاك المصانع الخارجية إمكانات إنتاجية أكبر وخطوط تصنيع حديثة تتيح إنتاج كميات كبيرة خلال فترات زمنية قصيرة وبتكاليف أقل نسبياً.
وأوضح أن بعض الورشات السورية تجد نفسها مضطرة إلى خفض تكاليف التصنيع لمنافسة المنتجات المستوردة، ما قد يدفعها أحياناً إلى تقليص بعض التجهيزات الداخلية أو استخدام مواد بمواصفات مختلفة، وهو ما قد يؤثر في متانة الأثاث وجودته.
ولفت عطايا إلى أن الفروقات بين بعض المنتجات المحلية والمستوردة لا تظهر دائماً في الشكل الخارجي، بل تتضح عند الاستخدام، ولا سيما من حيث جودة التقسيمات الداخلية للخزائن وسكك الأدراج والقواعد والتجهيزات المستخدمة.
وأكد أهمية تطوير أساليب التصنيع والجمع بين الخبرة الحرفية والتكنولوجيا الحديثة، من خلال إدخال آلات القص والحفر والتشكيل المزودة بتقنيات التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC)، لما توفره من دقة وسرعة في تنفيذ التصاميم، فضلاً عن تقليل الهدر في المواد الأولية.
تطوير الإنتاج مدخل لاستعادة الأسواق الخارجية
وفيما يتعلق بالتصدير، أشار عطايا إلى أن الأثاث السوري يمتلك فرصاً لاستعادة حضوره في الأسواق العربية، ولا سيما العراق والأردن والكويت، إلى جانب أسواق أخرى سبق أن استقبلت المنتجات السورية، مثل لبنان والسعودية والجزائر وتونس.
وبيّن أن استعادة هذه الأسواق ترتبط بقدرة الورشات والمعامل على تطوير منتجاتها وتحسين مواصفاتها، والالتزام بمتطلبات المستوردين من حيث الجودة والتصميم والسعر ومواعيد التسليم.
وتبقى استعادة صناعة الموبيليا في ريف دمشق لنشاطها مرهونةً بمعالجة صعوبات تأمين المواد الأولية وخفض تكاليف الإنتاج، إلى جانب تحديث وسائل التصنيع والحفاظ على الخبرات الحرفية، بما يساعد على تحسين جودة المنتج المحلي وتوسيع فرص تسويقه في الداخل والخارج.