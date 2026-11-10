الموبيليا في ريف دمشق.. خبرات متجذرة تبحث عن طريق العودة إلى الأسواق

دمشق-سانا‏

‏ ‏

تسعى ورشات ومعامل صناعة الموبيليا في ريف دمشق إلى استعادة نشاطها وإحياء حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، ‏رغم التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة تأمين المواد الأولية والمنافسة مع الأثاث ‏المستورد، فضلاً عن هجرة عدد من أصحاب الخبرات والعاملين خلال سنوات الثورة السورية جراء ممارسات النظام البائد، ‏ولا سيما في مناطق سقبا وعربين وداريا.‏

‏ ‏

وأوضح قاسم المزعل، العامل في صناعة الموبيليا، لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن تأمين المواد الأولية يمثل أحد أبرز التحديات ‏التي تواجه الورشات حالياً، ولا سيما ألواح ألياف الخشب متوسطة الكثافة (‏MDF‏)، التي تدخل في تصنيع غرف النوم والأثاث ‏المنزلي.‏

صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج

‏وأشار المزعل إلى أن سوق المواد الأولية يشهد أحياناً مضاربات وعمليات تخزين، إذ يعمد بعض التجار إلى شراء كميات ‏كبيرة من أنواع محددة بسماكات معينة، ثم طرح كميات محدودة منها في السوق، ما يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع ‏الأسعار، ويزيد صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج أمام الصناعيين.‏‏ ‏

وبيّن أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع الأسعار، بل تشمل أيضاً عدم توافر المواد بالمواصفات المطلوبة، ما يضطر بعض ‏الورشات إلى تأجيل استكمال تصنيع قطع الأثاث ريثما تتمكن من تأمين الألواح بالألوان والسماكات المناسبة، الأمر الذي ‏ينعكس على مواعيد التسليم واستمرارية العمل.‏

‏وأضاف المزعل، أن ارتفاع تكاليف التشغيل يشكل عبئاً إضافياً على الصناعيين، في ظل زيادة أجور نقل المواد من التجار ‏إلى الورشات، فضلاً عن نفقات الكهرباء وتشغيل الآلات، ما يرفع التكلفة الإجمالية للإنتاج، وينعكس على السعر النهائي ‏للمنتج.‏

المنافسة والتحديث واستعادة الأسواق

من جهته، رأى محمد عطايا أن المنافسة مع الأثاث المستورد، ولا سيما التركي، تمثل تحدياً أمام المنتج المحلي، في ظل ‏امتلاك المصانع الخارجية إمكانات إنتاجية أكبر وخطوط تصنيع حديثة تتيح إنتاج كميات كبيرة خلال فترات زمنية قصيرة ‏وبتكاليف أقل نسبياً.‏ ‏

وأوضح أن بعض الورشات السورية تجد نفسها مضطرة إلى خفض تكاليف التصنيع لمنافسة المنتجات المستوردة، ما قد يدفعها ‏أحياناً إلى تقليص بعض التجهيزات الداخلية أو استخدام مواد بمواصفات مختلفة، وهو ما قد يؤثر في متانة الأثاث وجودته.‏

‏ولفت عطايا إلى أن الفروقات بين بعض المنتجات المحلية والمستوردة لا تظهر دائماً في الشكل الخارجي، بل تتضح عند ‏الاستخدام، ولا سيما من حيث جودة التقسيمات الداخلية للخزائن وسكك الأدراج والقواعد والتجهيزات المستخدمة.‏

وأكد أهمية تطوير أساليب التصنيع والجمع بين الخبرة الحرفية والتكنولوجيا الحديثة، من خلال إدخال آلات القص والحفر ‏والتشكيل المزودة بتقنيات التحكم الرقمي بالحاسوب (‏CNC‏)، لما توفره من دقة وسرعة في تنفيذ التصاميم، فضلاً عن تقليل ‏الهدر في المواد الأولية.‏

تطوير الإنتاج مدخل لاستعادة الأسواق الخارجية

وفيما يتعلق بالتصدير، أشار عطايا إلى أن الأثاث السوري يمتلك فرصاً لاستعادة حضوره في الأسواق العربية، ولا سيما ‏العراق والأردن والكويت، إلى جانب أسواق أخرى سبق أن استقبلت المنتجات السورية، مثل لبنان والسعودية والجزائر ‏وتونس.‏

‏ ‏

وبيّن أن استعادة هذه الأسواق ترتبط بقدرة الورشات والمعامل على تطوير منتجاتها وتحسين مواصفاتها، والالتزام بمتطلبات ‏المستوردين من حيث الجودة والتصميم والسعر ومواعيد التسليم.‏

‏ وتبقى استعادة صناعة الموبيليا في ريف دمشق لنشاطها مرهونةً بمعالجة صعوبات تأمين المواد الأولية وخفض تكاليف ‏الإنتاج، إلى جانب تحديث وسائل التصنيع والحفاظ على الخبرات الحرفية، بما يساعد على تحسين جودة المنتج المحلي ‏وتوسيع فرص تسويقه في الداخل والخارج.‏