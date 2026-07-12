دراسة علمية تبحث تأثير ضرب الكرة بالرأس على صحة دماغ لاعبي كرة القدم

لندن-سانا

أظهرت دراسة طبية حديثة أن لاعبي كرة القدم المحترفين المتقاعدين يعانون من تغيرات هيكلية في الدماغ، إلى جانب معدلات أعلى من القلق والاكتئاب، من دون ظهور مؤشرات على تراجع ملحوظ في القدرات الذهنية، وذلك في إطار الأبحاث الرامية إلى استقصاء العلاقة بين تكرار ضرب الكرة بالرأس وخطر الإصابة بالخرف في المستقبل.

وذكرت شبكة “سي إن إن” اليوم الأحد، أن باحثين من جامعة إمبريال كوليدج لندن أجروا الدراسة على 142 لاعب كرة قدم محترفاً سابقاً، وقارنوهم بمجموعة من غير الرياضيين من الفئة العمرية نفسها، مستخدمين اختبارات لتقييم الأداء الذهني، إلى جانب تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي لتحليل التغيرات في حجم المادة الرمادية.

وأظهرت النتائج أن اللاعبين المتقاعدين سجلوا معدلات أعلى من القلق والاكتئاب مقارنة بغير الرياضيين، كما بينت صور الرنين المغناطيسي وجود انخفاض في حجم أنسجة الدماغ في المناطق المرتبطة بالذاكرة والعاطفة، في حين أظهرت نسبة محدودة منهم علامات على انكماش شديد في الدماغ.

وأكد الباحثون أن نتائج الدراسة تمثل خطوة ضمن الجهود العلمية الرامية إلى فهم تأثير الصدمات المتكررة للرأس بوصفها أحد عوامل الخطر المحتملة التي يمكن الحد منها، كما أشاروا إلى أنهم يعتزمون متابعة المشاركين كل عامين ضمن دراسة طويلة الأمد، على أن تُنشر النتائج الكاملة في ورقة علمية خلال العام الجاري.