كوريا الجنوبية توسّع مهام وحدة “تشيونغهيه” لتشمل المياه القريبة من مضيق هرمز

سيئول-سانا
أقرّ مجلس الوزراء الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بتوسيع نطاق عمليات وحدة “تشيونغهيه” العسكرية لمكافحة القرصنة، التي تعمل حالياً في المياه قبالة سواحل الصومال، لتشمل المياه القريبة من مضيق هرمز.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الحكومة الكورية تسعى من خلال القانون إلى توسيع نطاق عمليات الوحدة ليشمل المياه الواقعة جنوب سلطنة عُمان في بحر العرب، بالقرب من مضيق هرمز، وتزويدها بقدرات عسكرية إضافية، تشمل طائرات دورية بحرية وفريقاً للتخلص من الذخائر المتفجرة ومعدات لإزالة الألغام البحرية، ما من شأنه أن يضاعف نطاق عملياتها تقريباً، ليصل إلى نحو 1930 كيلومتراً.
وبعد إقراره في مجلس الوزراء، يُحال مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية (البرلمان الكوري الجنوبي) للمصادقة عليه.
وفي السياق، أكد مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم، تمسك الحكومة بمبدأ عدم المشاركة في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، موضحاً أن سيئول تعمل، بدلاً من ذلك، على تمديد فترة انتشار وحدة “تشيونغهيه” وتوسيع مهامها، بهدف حماية المواطنين الكوريين الجنوبيين والمصالح الاقتصادية للبلاد.
وتأتي هذه الخطوة، وفقاً للموقف الكوري الجنوبي، في إطار الإسهام بالجهود الدولية الرامية إلى ضمان حرية الملاحة وحماية المواطنين والمصالح الاقتصادية للبلاد، مع الالتزام بمبدأ عدم المشاركة في الحرب أو التدخل العسكري المباشر.