كوريا الجنوبية توسّع مهام وحدة “تشيونغهيه” لتشمل المياه القريبة من مضيق هرمز

سيئول-سانا‏

أقرّ مجلس الوزراء الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بتوسيع نطاق عمليات وحدة “تشيونغهيه” ‏العسكرية لمكافحة القرصنة، التي تعمل حالياً في المياه قبالة سواحل الصومال، لتشمل المياه القريبة من مضيق هرمز.‏

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الحكومة الكورية تسعى من خلال القانون إلى توسيع نطاق عمليات الوحدة ليشمل ‏المياه الواقعة جنوب سلطنة عُمان في بحر العرب، بالقرب من مضيق هرمز، وتزويدها بقدرات عسكرية إضافية، ‏تشمل طائرات دورية بحرية وفريقاً للتخلص من الذخائر المتفجرة ومعدات لإزالة الألغام البحرية، ما من شأنه أن ‏يضاعف نطاق عملياتها تقريباً، ليصل إلى نحو 1930 كيلومتراً.‏

وبعد إقراره في مجلس الوزراء، يُحال مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية (البرلمان الكوري الجنوبي) للمصادقة عليه.‏

وفي السياق، أكد مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم، تمسك الحكومة بمبدأ عدم المشاركة في الحرب ‏بين الولايات المتحدة وإيران، موضحاً أن سيئول تعمل، بدلاً من ذلك، على تمديد فترة انتشار وحدة “تشيونغهيه” ‏وتوسيع مهامها، بهدف حماية المواطنين الكوريين الجنوبيين والمصالح الاقتصادية للبلاد.‏

وتأتي هذه الخطوة، وفقاً للموقف الكوري الجنوبي، في إطار الإسهام بالجهود الدولية الرامية إلى ضمان حرية الملاحة ‏وحماية المواطنين والمصالح الاقتصادية للبلاد، مع الالتزام بمبدأ عدم المشاركة في الحرب أو التدخل العسكري ‏المباشر.‏